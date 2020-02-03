2020-02-03T19:03:01+03:00
Общество

«Единая вера - единая Русь святая» в городе Брянске

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Духовно-просветительская программа насыщенная и интересная.Духовно-просветительская программа насыщенная и интересная.
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7 февраля в 11:00 в Городском выставочном зале

(г. Брянск, бульвар Гагарина, 19)

состоится открытие православной выставки-ярмарки «Кладезь»

С 7 по 17 февраля в Брянске по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, при поддержке Брянской городской администрации, в рамках программы

«Единая вера единая Русь Святая» пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь». Организатор программы Свято-Елисаветинский монастырь и сестричество (г. Минск).

Православная выставка-ярмарка «Кладезь» разместится в Городском выставочном зале (бульвар Гагарина, 19). Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы монастырских мастерских, которые станут душеполезным подарком для друзей и близких.

Уже много лет обитель поддерживает традицию, положенную некогда великой княгиней Елисаветой, проводит благотворительные выставки-ярмарки. Гостей проекта порадует художественное оформление изделий, но главное, что каждое из них изготовлено с любовью и молитвой. Приобретая для себя и близких полезные, необходимые и красивые изделия ручной работы, люди тем самым помогают построить дом для бездомных на подворье монастыря, одиноким, болящим. Всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Малышей порадует встреча со сказками ««Мотылек и Солнце» и «Царь Ирод» в кукольном театре «Батлейка». После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, сделать поделки своими руками. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству.

На протяжении всех десяти дней будет представлена историко-культурная экспозиция «Скрипторий», мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х ХII столетия, где гости узнают об истории книгописания, создания славянской азбуки и просветительской деятельности св. прп. Евфросинии Полоцкой.

На территории выставки горожане встретятся с преподавателем, с сестрой милосердия Светланой Иеропес, с которой состоятся встречи-беседы: 7 февраля (пятница) в 11:30 на тему «О любви и милосердии в нашем мире»; 8 февраля (суббота) в 12:00 на тему «Преодоление: как научиться по-другому видеть себя, окружающих людей и жизненные обстоятельства»; 9 февраля (воскресенье) в 12:00 на тему: «Профилактика алкогольной, наркотической и игровой зависимостей».

Ежедневно 9 - 14 февраля в 14:00 две серии документального фильма «Апостолы», студия «Неофит», режиссёр Константин Голенчик, 2014 г.

Также на «Кладезе» горожане встретятся с монахиней Марией (Литвиновой), врачом, кандидатом медицинских наук, мастером спорта. 15 февраля (суббота) в 12:00 встреча-беседа на тему «Духовные корни болезни; и что делать, когда пришла болезнь». 16 февраля (воскресенье) в 12:00 встреча-беседа по актуальным вопросам духовной жизни.

Ежедневно с 13 по 17 февраля с 15:00 до 17:00 в рамках проекта «Задушевный разговор» посетители смогут задать волнующие их вопросы монахине Марии в индивидуальной беседе.

Закрытие фестиваля состоится 17 февраля в 15:00.

Подробная информация на нашей страничке в Инстаграм @kladez_fest

Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный!

Адрес выставки:

Городской выставочный зал (г. Брянск, бульвар Гагарина, 19)

Сердечно приглашаем! Приходите всей семьей!

Дополнительная информация:

О Свято-Елисаветинском монастыре и мастерских

Свято-Елисаветинский монастырь основан в Минске 22 августа 1999 года. Сейчас в обители 7 храмов. Монастырь и Сестричество оказывают духовную и социальную помощь болящим и страждущим людям. С этой же целью при монастыре созданы и действуют около 30 мастерских. Видео и слайд-шоу о жизни и деятельности женского Свято-Елисаветинского монастыря:

https://www.youtube.com/watch?v=DUNbkfUeG0g

https://www.youtube.com/watch?v=mN-zYB_ZHPs

Видео о создании керамики ручной работы в мастерской монастыря: https://www.youtube.com/watch?v=TPs47MXLnSY

https://www.youtube.com/watch?v=uHCXT4bFCg4 – витражная мастерская

https://www.youtube.com/watch?v=DJkvVBN7D2A&t=40s – иконописная мастерская

https://www.youtube.com/watch?v=9yHWM15F55s – валяльная мастерская

https://www.youtube.com/watch?v=OrZ0gj0Oj-A – мастерская цветных металлов

https://www.youtube.com/watch?v=hTX_jJKkayo – мастерская каменной росписи

https://www.youtube.com/watch?v=UTStGXX_3xY&list=PLqPwS1UoxDj7N1E1Q3NMf_IwdFd4OO00I&index=2 – иконоокладная мастерская

https://www.youtube.com/watch?v=xRBHJB6RT6A&index=3&list=PLqPwS1UoxDj7N1E1Q3NMf_IwdFd4OO00I – позолотная мастерская

ИСТОЧНИК KP.RU

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