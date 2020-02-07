2020-02-07T16:51:16+03:00
Общество

Салон-магазин FELICE приглашает за выгодными покупками!

Вас ждут новинки весенней коллекции и приятные скидки
Мария Иванова
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Салон-магазин FELICE в Брянске.Салон-магазин FELICE приглашает за выгодными покупками!

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Обновление гардероба- занятие для многих утомительное, нужно обойти множество магазинов, чтобы купить вещь «по душе».

Салон магазин «FELICE»* сэкономит Ваши деньги и время: здесь представлены модели одежды на любой вкус и широкий размерный ряд –от 40 до 70.Здесь Вас ждут новые коллекции: куртки, пальто, кардиганы ,а также приятные сезонные скидки до 50%

Консультанты «FELICE» помогут Вам выбрать модель по фигуре и Вашему вкусу. Товар здесь можно приобрести и в кредит*, что радует многих покупателей.

Приходите в «FELICE», экономьте Ваше время и деньги!

Адреса магазинов:

г.Брянск

Ул.Дуки,37,тел.8(4832) 72-10-60;пр-т Станке Димитрова,65,тел.30-59-09;пр-т Ленина,1,тел.8(4832)37-18-19

Кредит предоставляется ПАО «Почта банк»

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016г.

Цена и скидки действительны до 3103.2020г..Реклама

* Феличе

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