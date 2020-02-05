Валентину Матвиенко поразили достижения Брянщины в социальной сфере

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Брянской области Александр Богомаза провели рабочую встречу во вторник, 4 февраля. Главной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического развития региона.

Так, спикер верхней палаты парламента отметила, что у нее сложилось хорошее впечатление от увиденного. По мнению Валентины Матвиенко, в Брянской области не только активно развивается промышленность, сельское хозяйство, но значительное внимание уделяется социальной сфере.

– Регион развивается, Брянск хорошеет! – подчеркнула Валентина Ивановна. – Развивается промышленность, экономика, но, что главное, большие успехи в социальной сфере! Безусловно, видно, что регион сделал большой рывок в развитии. Отрадно, что реализация национальных проектов в регионе на высоком уровне.

Глава региона, в свою очередь, поблагодарил гостью за столь высокую оценку. Он подтвердил, что регион действительно закончил 2019 год с положительной динамикой во всех сферах.

– Красноречивее всего об этом говорит наш бюджет, – убежден Александр Богомаз. – Доходы к уровню 2014 года выросли на 27 миллиардов рублей, причем собственные доходы – более чем на 11 миллиардов рублей. Мы закупаем машины скорой помощи, автобусы для пассажирских перевозок, активно приступили к модернизации здравоохранения. Это и ремонт учреждений, и закупка оборудования. Но главное, мы приняли свою программу по подготовке кадров — выделили из областного бюджета миллиард рублей на обеспечение молодых врачей жильем и открыли первый региональный предуниверсарий».

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Брянскую область 4 февраля. Ее самолет приземлился в брянском аэропорту в начале двенадцатого утра. Встречали столичную гостью губернатор и другие официальные лица. Сразу после этого они отправились открывать детский сад «Левушка» на улице Романа Брянского. Кроме того, Валентина Матвиенко посетила Брянский машиностроительный завод, осмотрела отремонтированный по нацпроекту дворец БМЗ, а также провела совещание в правительстве региона.

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