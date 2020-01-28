2020-01-28T18:29:44+03:00
Общество

Сенатор подготовил законопроект, предотвращающий экспертный беспредел

Мария Иванова
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Член Совета Федерации Сергей КалашниковЧлен Совета Федерации Сергей Калашников
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Член Совета Федерации Сергей Калашников подготовил проект закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (в части порядка назначения и проведения судебных экспертиз)".

Документ, уточняющий порядок проведения судебных экспертиз, размещен на официальном сайте Совета Федерации на странице сенатора в рамках публичных обсуждений законодательных инициатив парламентариевhttp://council.gov.ru/services/discussions/themes/110624/. Там же можно оставить замечания и предложения на рабочую версию законопроекта.

«Не секрет, что тот, кто заявляет о необходимости проведения экспертизы, тот ее и заказывает там, где считает для себя выгодным. И даже если эта экспертиза оказывается объективной, возникает коллизия: судья, во-первых, не может судить, насколько она верна, а во-вторых, не может игнорировать мнение эксперта. То есть выбранный эксперт, давая заключение, (а законодательством, кстати, не определено, кто может им являться: сейчас эксперты есть и государственные, и частные, и индивидуально привлеченные), по сути, предопределяет решение судьи. Выходит, судит не судья, а эксперт, нанятый одной из сторон. Понятно, в чью пользу он проводит экспертизу», — обратил внимание Калашников.По словам сенатора, данный законопроект предлагает распространить принцип состязательности судебного процесса и на экспертизу. «Вводится норма, по которой судья не может отказать противоположной стороне в просьбе провести либо параллельную, либо повторную экспертизу. Таким образом, судья получает два экспертных заключения, которые он сможет сопоставить, проведя их анализ, чтобы в итоге принять объективное решение в рамках судебного разбирательства», — подчеркнул Сергей Калашников.К сожалению, в последнее время из-за несовершенства процедуры судебных экспертиз страдает все больше и больше российских граждан. Случай, описанный ниже, показательный. Он является яркой иллюстрацией того, почему необходимо срочно совершенствовать процедуру судебных экспертиз и почему существующая система процессуальных норм оставляет широкое поле для судебных ошибок.Омский бизнесмен Тарас Кулик стал жертвой мошенников. Доподлинно неизвестные, но действующие в интересах партнера Кулика лица подделали подписи предпринимателя и сфальсифицировали от его имени заявление о выходе из бизнеса (из общества с ограниченной ответственностью).Чтобы доказать, что это подделка, Кулик обратился в суд. В суде по его ходатайству была назначена судебная экспертиза. Однако не там, где он просил, а там, где настаивала другая сторона – в государственном экспертном учреждении.Эксперт провела экспертизу некачественно, возможно – предвзято, и точно – неполно. На судебном заседании эксперт даже призналась, что в ее экспертном учреждении нет необходимого оборудования, чтобы провести все нужные исследования. Но так или иначе, вывод в заключении эксперта гласил, что подписи на документах о выходе из предприятия оставил сам Тарас Кулик.В удовлетворении ходатайства омского бизнесмена о назначении повторной или дополнительной экспертизы суд отказал. И это несмотря на то, что были представлены альтернативные экспертные исследования, рецензия на заключение эксперта, другие документы, доказывающие, что экспертное исследование проведено с ошибками и является неполным! Среди них, в частности, имелись заключения психофизиологических экспертиз на полиграфе («детекторе лжи»), проведенных, в том числе, в рамках проверки, осуществленной органами Следственного комитета РФ. То есть доказательств непричастности Кулика к подписанию документов о выходе его из бизнеса было более чем достаточно!Но суд, по-видимому, просто не желая создавать себе проблемы, предпочел воспользоваться своими полномочиями и отказал в назначении повторной или дополнительной экспертизы. Он вынес решение с опорой на выводы имеющегося (первоначального и единственного) заключения судебной экспертизы.При этом все другие доказательства суд не принял во внимание, поскольку заключение судебной экспертизы является более значимым по своему статусу.Последующие инстанции не захотели вникать в вопросы почерковедения, вопросы определения признаков технической подделки подписей, методик проведения исследований и прочие вопросы областей специальных знаний.В итоге несправедливое решение суда осталось в силе.Таким образом, просто потому, что судья (дело рассматривалось единолично) не захотела усложнять себе работу и отказала в назначении второй экспертизы по делу, Тарас Кулик утратил долю в общем с его бывшим партнером бизнесе.Мошенники же отпраздновали победу. И, как ни прискорбно, эта их «победа» закреплена решением суда.При этом и эксперт не виноват, потому что решение принимает суд, и суд не виноват, потому что экспертизу делал не суд, а эксперт.В последующем по заявлению Тараса Кулика следственные органы даже провели проверку, которая, между прочим, выявила нарушения в проведенной экспертизе. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении эксперта было отказано в связи с ее смертью.

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