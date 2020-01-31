«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году направили на обеспечение экологической безопасности свыше 84 миллионов рублей

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса. В минувшем году компании выполнили в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) 45 природоохранных мероприятий. На эти цели было направлено 84.5 млн рублей.

«Как социально ответственная компания, мы уделяем самое серьезное внимание вопросам экологической политики, обеспечивая безусловное и своевременное выполнение всех предусмотренных мероприятий. Проводя последовательную работу по рациональному использованию природных энергоресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, строго контролируя в ходе производственной деятельности соблюдение всех природоохранных требований, мы вносим вклад в повышение общего уровня экологической безопасности в стране», - - подчеркнул генеральный директор «Россети ЦентрРоссети ЦентрЙ»» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Большое внимание в Программе уделяется обеспечению экологически сбалансированного развития электроэнергетики. На это направлены, в частности, технические мероприятия по замене масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, которые в отличие от маслонаполненного оборудования, пожаробезопасны, обладают повышенными показателями надежности и долговечности, более высокими техническими показателями.

На электросетевых объектах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводится замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Эта мера позволяет уменьшить зону вырубки просек (производится для предотвращения аварий, связанных с падением на линии электропередачи деревьев), а также защитить от воздействия электрического тока птиц. В 2019 году компаниями приобретено более 16,5 тысяч специальных птицезащитных устройств, которые устанавливаются на опорах воздушных линий для обеспечения безопасности объектов животного мира при передаче электроэнергии, а также для снижения аварийности в электросетевом комплексе, связанной с жизнедеятельностью птиц.

Продолжалась и работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок, благоустройству и озеленению территории предприятий. С целью охраны и рационального использования водных ресурсов специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно проводили инструментальный контроль качества добываемых подземных и сточных вод.

Обустройство площадок для накопления отходов производства и потребления - одно из важных направлений природоохранной деятельности компаний. В 2019 году приобретено 33 демеркуризационных наборов для оборудования мест накопления ртутьсодержащих ламп и 228 контейнеров для раздельного накопления отходов производства и потребления.

264 руководителя и специалиста «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», ответственных за охрану окружающей среды, прошли в минувшем году обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами.