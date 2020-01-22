ООО «Газпром энергосбыт Брянск» установит в 2020 году в Жуковском районе 3,4 тыс. «умных» счетчиков

В 2020 году филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» приступает ко второму этапу реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию на территории города Жуковка и Жуковского района автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). В течение года энергетики установят 3,4 тыс. «умных» приборов учета бытовым абонентам Жуковского района.

- В декабре 2019 года завершился первый этап реализации инвестиционного проекта по установке бытовым абонентам интеллектуальных приборов учета. Из планируемых 7,8 тыс. приборов учета уже установлено 3,3 тыс. счетчиков. Первыми преимущества новой системы учета энергоресурса смогли оценить жители Жуковки и деревни Глинка, - рассказал директор филиала «Брянскэнергосбыт» Олег Носов. - Кроме того, филиал «Брянскэнергосбыт» подписал соглашение об информационном взаимодействии с администрацией Жуковского района. Так же есть договоренности об обследовании образовательных учреждений муниципального округа на предмет целесообразности энергосервиса в социальной сфере.

Для абонентов все работы по замене и установке приборов учета бесплатны, все затраты берет на себя гарантирующий поставщик электроэнергии. Приборы учета остаются в собственности ООО «Газпром энегосбыт Брянск» и их дальнейшее обслуживание также ложится на плечи энергетиков.

Проект по созданию на территории города Жуковка и Жуковского района автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) разработан специалистами ООО «Газпром энергосбыт Брянск» и утвержден приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области. Он предполагает поэтапное создание в Жуковском районе системы интеллектуального учета электроэнергии для бытовых потребителей. Инвестиционный проект рассчитан на три года (с 2019 по 2021) и будет реализован на объектах, присоединенных к электрическим сетям ОАО «Жилкомхоз». Внедрение АСКУЭ позволит обеспечить автоматизированный сбор данных в реальном времени с приборов учета потребителей, повысить точность учета энергоресурса, снизить потери электроэнергии у сетевой организации, анализировать качество поставляемой электроэнергии, а также исключить человеческий фактор при передаче и обработке показаний со счетчиков.