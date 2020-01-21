В 2019 году «Газпром межрегионгаз Брянск» взыскал с абонентов-должников более 28 миллионов рублей

За 2019 год компания «Газпром межрегионгаз Брянск» в рамках претензионно-исковой работы подала 7 298 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на 31,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за газ. По решению суда за данный период взыскано с абонентов-должников 28,6 млн рублей.

Вместе с тем, по данным на 01.01.2020г. просроченная дебиторская задолженность потребителей газа – физических лиц в Брянской области составляет 37,2 млн рублей.

Специалисты «Газпром межрегионгаз Брянск» за минувший год в ходе плановой работы по выявлению и отключению неплательщиков и абонентов без договоров технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) приостановили газоснабжение 1 257 потребителям до полной оплаты накопившейся задолженности.

Приостановление подачи газа — вынужденная мера, которая применяется в случае, если другие способы обязать должника оплатить потребленный газ не дали результатов. Абоненты, которым было приостановлено газоснабжение, помимо долга за потребленный газ оплачивают работы по отключению, а также последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа потребителям Брянской области.

Количество абонентов – физических лиц на 01.01.2020 составляет 509 400. Приборы учета газа установлены у 317 912 абонентов. За год населению поставлено 747,6 куб м природного газа на сумму 4,4 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.