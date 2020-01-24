В Брянске за НЛО приняли Венеру

Сразу в двух районах Брянска наблюдали необычное свечение в вечернем небе в четверг, 23 января.

Так, около 19.20 в Фокинском районе мужчина наблюдал, если верить его посту в соцсети, летящую по небу светящуюся цепочку. Очевидец уточнял, нечто летело «строго вверх в западной части неба» и скрылось в районе поселка Ковшовка. Мужчине цепочка напомнила спутники Илона Маска. Американская компания, которую он возглавляет, запускает сразу по 60 спутников. Они должны обеспечить связь и интернет в отдаленных от цивилизации местах.

Любопытно, что на Ковшовке местные жители ничего необычного не заметили.

– Около 20.30 мы гуляли с мужем в окрестностях поселка, – рассказала «Комсомольской правде» в Брянске» 32-летняя Екатерина. – Никакой светящейся цепочки не видели. Было тихо. Правда, у нас в поселке часто что-то летает. Частный сектор привлекает парапланеристов.

В Брянском планетарии пока не стали комментировать случай со светящейся цепочкой в небе. Заведующая отделом краеведческого музея Любовь Хлебущева отметила, что имеющиеся снимки надо хорошенько рассмотреть. Она рассказала, что в тот же день горожанка приняла за НЛО планету Венера.

– Планета то скрывалась, то показывалась из-за туч, – пояснила Любовь Хлебущева. – Любопытное явление жительница Бежицкого района наблюдала после захода солнца, в семь-восемь часов вечера. Складывалось впечатление, что светящийся шар перемещается. Находился он также на западе.

Пример запуска спутников Илона Маска.Нечто похожее по описанию увидел житель Брянска. Видео: YouTube.com, NIKSON HD

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