В этом году в Брянске отремонтируют 32 километра дорог
В этом году в Брянске отремонтируют 32 километра дорог. Их будут обновлять в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в пресс-службе мэрии.
На ремонт 20 городских магистралей потратят около 529 миллионов рублей. На улицах уложат асфальт, сделают освещение, поставят новые светофоры и дорожные знаки.
Список дорог, которые будут капитально ремонтировать в 2020-м:
Бежицкий район:
— улица Сталелитейная (от улицы Литейной до улица Шоссейная),
— улица 50-й Армии (от улицы Ульянова до улицы Почтовой),
— улица 22 Съезда КПСС (от улицы 3 Интернационала до улицы Литейной и от улицы Кислородной до дома №134),
— улица Вокзальной (от улицы Литейной до дома №134 по улицы Вокзальной),
— улица Молодой Гвардии (от улицы Ульянова до улицы Кромской),
— улица Кислородной (от улицы Литейной до улицы 22 Съезда КПСС),
— улица Шоссейная (от улицы Сталелитейной до съезда к дому № 6 в микрорайон Автозаводец),
— улица Бурова (от улицы Ульянова до моста через реку Болву),
— улица III Интернационала (от улицы Ульянова до улицы Камозина).
Володарский район:
— улица Челюскинцев; перулок Молокова (от дома №4-а до ул. Челюскинцев) в поселке Большое Полпино,
— улица Академика Королева (от дома №1 до улицы Речной),
— бульвар Щорса (от улицы Академика Королева до переулка Рабочего),
— улица Салтыкова-Щедрина (от переулка Тельмана до дома №1-а по улица Салтыкова-Щедрина).
Советский район:
— улица Фокина (от улицы Крахмалева до улицы Калинина),
— улицы Правды (от улицы Урицкого до улицы Социалистической),
— улицы Пионерской (от улицы Калинина до улицы Луначарского),
— улицы Щукина (от проспекта Станке Димитрова до границы Брянска).
Фокинский район:
— строительство автодороги–защитной дамбы Брянск–I - Брянск–II (I этап).
— улицы Белорусской (от границы города Брянска до переулка Кравцова),
— улицы Севской (от улицы Транспортной до улицы Дзержинского).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU