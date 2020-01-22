В этом году в Брянске отремонтируют 32 километра дорог. Их будут обновлять в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают в пресс-службе мэрии.

На ремонт 20 городских магистралей потратят около 529 миллионов рублей. На улицах уложат асфальт, сделают освещение, поставят новые светофоры и дорожные знаки.

Список дорог, которые будут капитально ремонтировать в 2020-м:

Бежицкий район:

— улица Сталелитейная (от улицы Литейной до улица Шоссейная),

— улица 50-й Армии (от улицы Ульянова до улицы Почтовой),

— улица 22 Съезда КПСС (от улицы 3 Интернационала до улицы Литейной и от улицы Кислородной до дома №134),

— улица Вокзальной (от улицы Литейной до дома №134 по улицы Вокзальной),

— улица Молодой Гвардии (от улицы Ульянова до улицы Кромской),

— улица Кислородной (от улицы Литейной до улицы 22 Съезда КПСС),

— улица Шоссейная (от улицы Сталелитейной до съезда к дому № 6 в микрорайон Автозаводец),

— улица Бурова (от улицы Ульянова до моста через реку Болву),

— улица III Интернационала (от улицы Ульянова до улицы Камозина).

Володарский район:

— улица Челюскинцев; перулок Молокова (от дома №4-а до ул. Челюскинцев) в поселке Большое Полпино,

— улица Академика Королева (от дома №1 до улицы Речной),

— бульвар Щорса (от улицы Академика Королева до переулка Рабочего),

— улица Салтыкова-Щедрина (от переулка Тельмана до дома №1-а по улица Салтыкова-Щедрина).

Советский район:

— улица Фокина (от улицы Крахмалева до улицы Калинина),

— улицы Правды (от улицы Урицкого до улицы Социалистической),

— улицы Пионерской (от улицы Калинина до улицы Луначарского),

— улицы Щукина (от проспекта Станке Димитрова до границы Брянска).

Фокинский район:

— строительство автодороги–защитной дамбы Брянск–I - Брянск–II (I этап).

— улицы Белорусской (от границы города Брянска до переулка Кравцова),

— улицы Севской (от улицы Транспортной до улицы Дзержинского).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».