Для желающих окунуться в ледяную воду на Крещение в Брянской области оборудуют 72 купели. Из них 54 – закрытых, 18 – открытых, рассказали в региональном МЧС. В прошлом году на Брянщине подготовили 68 купелей.

Мы уже писали, что к большому православному празднику в Брянске приготовят четыре иордани. Крещенские купания начнутся здесь с 10 вечера 18 января и закончатся в полночь 19 января.

- Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают работу по подготовке к безопасному проведению крещенских купаний, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – В местах омовения будет дежурить личный состав и техника МЧС России, представители медицинских служб, областных спасательных формирований, полиции, а также оперативных служб администраций муниципальных образований.

МЧС напоминает брянцам о безопасности. Перед купанием необходимо объективно оценить свои силы и при необходимости проконсультироваться с врачом.

- Неподготовленным людям купаться в проруби ни в коем случае нельзя, поскольку это может вызвать серьезные нарушения в сердечно-сосудистой системе, - подчеркнули в МЧС.

Сколько купелей и какого типа откроют в районах Брянщины, можно посмотреть здесь.

ВАЖНО

Как правильно окунаться в ледяную прорубь?

- Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

- Купание детей без присмотра родителей или взрослых строго запрещено.

- Окунаться можно только в специально отведенных местах, проверенных и допущенных к эксплуатации соответствующими службами МЧС России.

- Крещенское купание обычно проводият по 1-2 человека в соответствии с размерами купели. Максимальная глубина в месте купания не должна превышать 1,2 метра.

- Прыгать в купель категорически запрещено.

- Одеваться необходимо в соответствии с погодой и контролировать время пребывания в воде и на воздухе.

- После купания лучше сразу переодеться в сухую теплую одежду и пройти в отапливаемое помещение или в машину.

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