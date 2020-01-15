Тариф на вывоз мусора в Брянской области планируют снизить на 9 рублей

В Брянской областной Думе прошло очередное заседание комитета по аграрной политике и природопользованию. Одним из ключевых в обсуждении стал вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами. Речь, в частности, шла о внедрении системы раздельного накопления ТКО, в том числе организации работы пунктов приема вторичного сырья (стекло, пластик, картон и прочее).

Со слов представителя регионального оператора, продолжается работа по обеспечению каждого полигона сортировочным комплексом. Попутно в муниципалитетах ликвидируют несанкционированные свалки. Перевозчики вывозят мусор в плановом режиме, график движения спецтехники корректируют в соответствии с потребностями брянцев. К нарушившим график перевозчикам применяют штрафные санкции.

Помимо этого, на заседании поднимался вопрос зимовки животных в сельхозпредприятиях региона. Отмечалось, что в целом она проходит в штатном режиме.Проанализировав работу за год, депутаты поддержали инициативу о снижении тарифа за вывоз мусора для населения примерно на 9 рублей.

Также депутаты поддержали изменения в закон «О недропользовании на территории Брянской области». Поправки приводят областной закон в соответствие с федеральной нормативной базой. К примеру, регулируют вопросы пользования участками недр местного значения и добычи подземных вод садоводческими и огородническими обществами для хозяйственно-бытовых нужд.

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