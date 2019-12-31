2019-12-31T11:34:14+03:00
Экономика

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в праздники усилят контроль над работой энергосистемы

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Контакт-центры энергокомпаний готовы в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру Контакт-центра - 8-800-50-50-115.Контакт-центры энергокомпаний готовы в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру Контакт-центра - 8-800-50-50-115.
Изменить размер текста:

В течение всех выходных и праздничных дней «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут работать в усиленном режиме. Специалисты двух компаний обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компании приняли все необходимые меры. Организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты.

Заблаговременно, накануне праздников, в целях предупреждения ситуаций обесточивания потребителей специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Кроме того, были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем 20 регионов операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

Контакт-центры энергокомпаний готовы в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру Контакт-центра - 8-800-50-50-115.

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф/ Данный проект ПАО «Россети» был создан в целях налаживания обратной связи с потребителями электрической энергии и призван предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

С помощью Портала «Светлая страна» потребители могут оставить сообщения о таких проблемах, связанных с отключением электроэнергии, колебанием или низким напряжением, дефектами в работе электрооборудования. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Уроженец Брянской области Александр Большунов занял третье место на гонке Тур де Ски
В Брянске на новогодние праздники «скрытые патрули» ГИБДД будут следить за таксистами
О работе Брянского отделения Среднерусского банка Сбербанка России в новогодние праздники
В Брянске памятник Ленину отремонтируют за 12 миллионов рублей
В правительстве Брянской области составили список достижений года
На новогодних праздниках брянских автомобилистов ждут сплошные проверки
В Брянске задержали преступника из федерального розыска
В Клетне под колеса ВАЗа попал 14-летний подросток
Молодёжную команду брянского "Динамо" возглавит Александр Фомичев
В канун Нового года полицейский Дед Мороз поздравил брянских малышей
В Брянске ввели режим повышенной готовности
Новый год настаёт, чистоту нам всем несет!
В Брянске под Новый год сгорел дом
За неделю жертвами телефонных мошенников стали 29 брянцев
В Брянске на Городищенской горке образовалась пробка
В Брянской области в новогоднюю ночь будут дежурить больше 700 полицейских
Для тех, кто понимает, и для тех, кто обязательно поймет
1 января в Советском районе Брянска перекроют движение
В Брянске на Литейном мосту забили 110 свай
Брянцев с Новым годом поздравил депутат облдумы Сергей Антошин
В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя
Депутат Госдумы Борис Пайкин поздравил брянцев с Новым годом
В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение и парковку
В Брянске на площади Партизан начала работать ледяная горка
Благоустройство Набережной в Брянске перенесли на 2021 год
Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими