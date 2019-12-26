Детский развлекательный центр "Бумеранг" приглашает отметить дни рождения
День рождения вашего ребёнка выгодно и без хлопот организует ДРЦ "Бумеранг
Вас ждет масса позитива!
Детский развлекательный центр предлагает более 20 программ на выбор, праздник проведут профессиональные ведущие, для вас работают стилизованные комнаты..
Подарите ребенку незабываемый праздник,звоните в ДРЦ "Бумеранг" по тел.:305 888."
В "Бумеранге" множество развлечений для детей, подростков и ,конечно же, родителей. К вашим услугам: огромный игровой зал, с более чем сотней игровых автоматов для разных возрастов,2 громадные карусели.А так же Сказочный Остров,на котором находятся:различные горки; веломобили; пиратский корабль с пневмопушками; тюбинг-горка; вулкан-скалодром; батуты; баскетбольно-футбольная площадка; тематически оформленных комнат для празднования Дня Рождения; разнообразные лабиринты и переходы; отдельная территория для самых маленьких деток. Кроме того на территории парка расположено собственное кафе,где можно не только перекусить,но и необычно отметить день рождения ребенка.
Приходите всей семьей!
Заходите на сайт детского развлекательного центра http://дрц-бумеранг.рф
И вступайте в группу вк
Телефон: 305-888 Адрес: ТРЦ "АЭРО ПАРК", новый корпус, 3 этаж
- организатор акции ИП Шпакова С.Б., реклама. о сроках, месте и правилах проведения акции уточняйте по тел.8(4832)305-888.Реклама
ДРЦ "Бумеранг"
ДРЦ "Бумеранг"
ДРЦ "Бумеранг"