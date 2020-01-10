В Брянскэнерго стартовал месячник по детской электробезопасности

Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» начали новый 2020-ый год с месячника по электробезопасности. Он стартовал с первого рабочего дня – 9 января и продлится до конца месяца.

Работа по предупреждению электротравматизма сторонних лиц в Брянскэнерго ведется на постоянной основе: с разными категориями населения проводится разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Особое внимание в ней уделяется профилактике детского травматизма.

В рамках месячника по электробезопасности в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Брянской области пройдут уроки электробезопасности. Энергетики будут учить детей правилам электробезопасности, способам оказания первой помощи на учебном манекене – тренажере «Гоша». При проведении занятий сотрудники Брянскэнерго планируют использовать разные формы работы: беседы с детьми, лекции, демонстрацию наглядных пособий – плакатов и мультфильмов, разгадывание тематических ребусов и кроссвордов. Всего планируется провести более ста профилактических занятий.

К информационной работе привлечены региональные СМИ, на радиостанциях ежедневно звучат сообщения о необходимости соблюдения правил электробезопасности, на телеканалах «ВГТРК Россия 1 Брянск» и «ВГТРК Россия 24 Брянск» транслируются профилактические видеоролики. В кинотеатрах областного центра перед началом детских киносеансов организован прокат роликов по электробезопасности. Плакаты по электробезопасности размещены на световых лайтбоксах в лечебных и учебных учреждениях региона.