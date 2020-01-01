С Новым годом, брянцы!
"Комсомолка" желает всем в наступившем году радости, счастья и благополучия!
С праздником!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дорогие друзья, с Новым годом! "Комсомольская правда" в Брянске" поздравляет всех с праздником!
Желаем, чтобы 2020-й был наполнен удачей, счастьем, исполнял желания и дарил только самые приятные и радостные эмоции. Пусть он приносит только хорошие новости, а мы продолжим рассказывать о самом важном, главном и интересном. С праздником!
ИСТОЧНИК KP.RU