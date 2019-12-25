Мухтар Бадырханов: «Моя цель – работать на результат!»

В 2019 году даже закоренелым скептикам нельзя было не заметить значительных изменений к лучшему в основных социально значимых сферах на Брянщине: образовании и здравоохранении, культуре и спорте, поддержке многодетных и молодых семей. Открываются новые школы и детские сады, поликлиники и физкультурнооздоровительные комплексы, строятся новые транспортные развязки и выполняется капитальный ремонт существующих магистралей. Такого действительно не было уже давно!

Вместе с тем, в масштабе города и области, незамеченными остаются проблемы рядовых горожан. О том, какие шаги по улучшению качества жизни брянцев были сделаны в этом году и о приоритетах в дальнейшей работе, рассказал депутат Брянской областной Думы седьмого созыва по Фокинскому одномандатному избирательному округу №8, генеральный директор агрохолдинга «Царьмясо» Мухтар Бадырханов.

Для маленьких горожан – по просьбам взрослых

В 2018 году Брянщина присоединилась к реализации проектов инициативного бюджетирования. Это важнейший инструмент развития государственного гражданского партнерства и местного самоуправления.

В рамках данной программы многое удалось сделать в этом году на территории Фокинского района и в поселке Белые Берега, который курирует депутат Мухтар Бадырханов.

– Весной белобережцы обратились ко мне с просьбой помочь обустроить детский городок в центре поселка, – рассказал Мухтар Борисович. – Детишек здесь немало, а горки и качели гораздо старше их родителей.

Вопрос удалось решить при активном взаимодействии с районной администрацией, благодаря поддержке главы Брянской городской администрации Александра Николаевича Макарова. Проект прошел конкурсный отбор и был включeн в программу инициативного бюджетирования. Я выполнил данные мною обещания и выделил средства на софинансирование работ.

Совместными усилиями

Появление новых детских и спортивных площадок в Фокинском районе и в Белых Берегах только один из примеров успешного сотрудничества исполнительной власти и бизнеса. Ведь именно при совместных усилиях всех сторон – органов государственной власти, муниципалитетов, граждан – возможен наиболее эффективный и оперативный результат.

Данную позицию Мухтар Бадырханов обозначил еще в 2014 году, когда вошел в состав Брянского городского Совета народных депутатов.

– Исполнительная власть должна работать вместе с властью законодательных и представительных органов, – подчеркнул Мухтар Борисович. – Когда есть команда единомышленников, а не единоличников, когда работают не на себя, а на результат – только тогда можно решить максимальное количество приоритетных проблем.

Быстрее, выше, сильнее!

На повестке дня попрежнему остается вопрос развития спортивной инфраструктуры, максимальная доступность кружков и секций для детей всех возрастов, пропаганда здорового образа жизни в Брянске.

В этой связи Мухтар Бадырханов поддержал предложение жителей Белых Берегов о создании в поселке современного комплекса для сдачи норм ГТО.

– Эти спортивные объекты сегодня пользуются огромной популярностью среди молодежи, – говорит Мухтар Борисович. – Очень надеюсь, что нашу инициативу одобрят как можно больше жителей, ведь от их участия напрямую зависит результат! Я лично, так же как и в случае с детским городком на улице Ленина, планирую принять участие в софинансировании нового предложения по инициативному бюджетированию ТОС «Белые Берега».

Не остается политик в стороне и от проблем взрослых спортсменов. Много теплых слов высказали в адрес Мухтара Борисовича участники клуба «Пересвет» ГДК Белых Берегов:

– На Кавказе есть обычай: если мужчина дает слово – он его держит. При встрече с депутатом областной Думы Мухтаром Бадырхановым мы попросили необходимый спортинвентарь для нашего клуба. Мухтар Борисович сказал, что решит проблему. Не прошло и двух недель, как у нас появились спортивные «обновки».

По следам памяти

В этом году Брянщина отметила исторический юбилей – 75 лет со дня образования региона. А в день Героев Отечества, 9 декабря, Брянский городской лицей №27 присоединился к патриотическому проекту «Точка памяти». Его цель – найти сведения о тех, кто не вернулся с фронта.

Выпускниками 27го лицея являются Герои Советского Союза и Герои России Владимир Рябок, Валентина Сафронова, Игорь Кустов, Олег Визнюк и Олег Ермаков… Их фото и личные вещи – предмет гордости и главные достояния лицейского музея.

Теперь юные музееведы будут помогать горожанам искать их родственников, которые числятся пропавшими без вести в годы войны. Приступить к реализации проекта помог депутат областной Думы Мухтар Бадырханов.

– Я взял на себя решение вопроса технического оснащения «Точки памяти» в лицее, – рассказал Мухтар Борисович. – Считаю это направление важной частью системы военнопатриотического воспитания молодежи и в дальнейшем продолжу курировать работу по поиску погибших. Пока память о подвиге народа жива, жива и сама Отчизна.

Люди с безграничными возможностями

Особого внимания требуют социально ориентированные вопросы: помощь общеобразовательным учреждениям, ветеранским организациям, центрам реабилитации инвалидов. И здесь в первую очередь важно видеть системный подход: не только участие в праздниках, но и решение текущих проблем, простое общение.

Много лет Мухтар Бадырханов курирует АНО «Центр реабилитации инвалидов», Центр социальной помощи семье и детям поселка Белые Берега и другие заведения, которые работают с самыми незащищенными категориями граждан. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чувствуют и ценят каждый добрый шаг, направленный в их сторону.

Не остались без новогодних подарков воспитанники специальной школы коррекции и развития №37 г. Брянска, стационарного отделения для детей и подростков Центра социальной помощи семье и детям поселка Белые Берега.

С просьбой устроить для ребят настоящий праздник к депутату обратилась директор школы №37 Елена Чугур. Решение приняли на месте: подаркам – быть!

– В этом учебном заведении всегда теплая и душевная атмосфера, – рассказал Мухтар Борисович. – Наши подарки, призы и простое внимание бывают всегда кстати. Белобережский социальный центр я курирую уже много лет как член попечительского совета.

Хорошей традицией стали встречи с организациями ветеранов и пенсионеров, матерями героев. К примеру, давняя дружба связывает Мухтара Бадырханова с участниками фокинского клуба «Диапазон». Выступления старшего поколения восхищают зарядом жизненной энергии, бодрости и оптимизма. В свою очередь пожилые люди с радостью принимают такие простые, но важные знаки внимания – билеты на концерты, поздравления и подарки к праздникам.

…В следующем году работа будет продолжена по всем заданным и новым направлениям.

Накануне праздника Мухтар Борисович обратился к жителям Брянской области с самыми теплыми пожеланиями:

– Марафон добра... Для меня он не заканчивается никогда. В течение всего года самые различные просьбы и обращения поступают на почту, люди передают письма на предприятие, которым я руковожу, приходят на личные приемы. В преддверии самого долгожданного праздника – Нового года мы постарались оказать поддержку и уделить внимание практически всем, кто к нам обратился.

Впереди еще очень много работы, но неразрешимых задач нет. Уверен, что, заручившись поддержкой наших земляков, мы добьемся исполнения намеченных целей!

Пользуясь случаем, хочется пожелать всем здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне и финансовой стабильности.

Мира и процветания нашему общему дому – родной Брянщине! С праздником! С Новым годом!