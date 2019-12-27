2019-12-27T10:36:42+03:00
Общество

Медицинский центр «Здоровье» ждет Вас на новогодних каникулах

В праздничные дни можно записаться на прием к педиатру и аллергологу
Мария Иванова
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Медицинский центр «Здоровье» поздравляет брянцев с Новым годом и Рождеством.Медицинский центр «Здоровье» поздравляет брянцев с Новым годом и Рождеством.
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В новогодние праздники очень трудно оградить детей от сладостей и цитрусовых,но даже при скромном их употреблении могут появиться аллергические реакции. Не стоит заниматься самолечением и ждать, пока «все само пройдет»,в праздничные дни можно обратиться к педиатру или аллергологу медицинского центра «Здоровье».

Прием детей от 0 лет и взрослых будет проводиться 3 января с 9-00 до 14-00,4 января с 9-00 до 14-00; 8 января с 9-00 до 14-00.

Чтобы записаться на прием ,достаточно позвонить администратору по тел.8(4832) 32-22-20; 32-22-21,8-910-332-22-20 или записаться онлайн на сайте медцентра «Здоровье» http://medcentr-zdorovie.ru

Медцентр «Здоровье» подготовил приятные новогодние подарки: во время новогодних каникул можно пройти обследование и сдать анализы с 25% скидкой:

С 2 по 6 (включительно) января 2020г. в каждый из дней для Вас будет действовать новая акция! Не упускайте возможность в новом году получить качественные медицинские услуги по специальным ценам.

2 января — Акция «Скидка на все виды УЗИ со скидкой — 25%»

3 января — Акция «Обследуй щитовидную железу со скидкой — 25%»

4 января — Акция «При записи на прием к любому специалисту — анализ в подарок»

5 января — Акция «Здорова ли печень? Комплекс анализов со скидкой — 25%»

6 января — Акция «Время проверить свои почки! Комплекс анализов со скидкой — 25%»*

Внимательное и заботливое отношение персонала создадут домашнюю обстановку и оставят приятное впечатление!

Медицинский центр «Здоровье» — Мы заботимся о самом главном!

За подробной информацией обращайтесь к администраторам медицинского центра «Здоровье» или по телефону 8 (4832) 32-22-20; 8 (4832) 32-22-21

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Организатор акции ООО «ТВИН». ОГРН:1133256016728

241028г. Брянск пр-т. Станке Димитрова, д. 76, помещение V

ИНН: 3257011137 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО 32-01-001615 от 12.12.2018г. Акции и скидки действительны с 02.01.2029г.-06.01.2020г.Информация о сроках,месте проведения акции размещена на сайте http://medcentr-zdorovie.ru .Подробную информацию уточняйте у администраторов по указанным телефонам.

* Скидка распространяется на все виды анализов,кроме генетических.Реклама

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