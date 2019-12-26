2019-12-26T18:41:12+03:00
Экономика

Компания «Россети Центр» пополнила парк белгородского филиала электромобилями

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Новые экологичные машины будут переданы в пользование бригадам по учету электроэнергии Белгородских электрических сетей.Новые экологичные машины будут переданы в пользование бригадам по учету электроэнергии Белгородских электрических сетей.
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В филиале «Россети Центр Белгородэнерго» состоялась торжественная церемония вручения бригадам Белгородских электрических сетей двух автомобилей с электрическим двигателем на базе Renault. Ключи от нового автотранспорта белгородским энергетикам вручил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центра и Приволжье» Игорь Маковский. В церемонии принял участие заместитель губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Олег Абрамов

Это первый опыт использования электрокаров для производственных нужд белгородского филиала «Россети Центр». Оснащение автопарка Белгородэнерго электромобилями является частью реализуемой энергокомпанией в регионе программы цифровой трансформации электросетевого комплекса. «Белгородские энергетики добились значимых успехов в деле построения умных сетей и цифрового преобразования отрасли, – отметил Игорь Маковский. – Теперь им предстоит в числе первых опробовать в эксплуатации, проанализировать и адаптировать новые бригадные электромобили для применения на отечественной платформе. Надеемся, они хорошо зарекомендуют себя с точки зрения экологичности. экономической эффективности и общих эксплуатационных характеристик».

«Мы эффективно и плодотворно сотрудничаем с компанией «Россети Центр», в рамках подписанного год назад соглашения уже реализован ряд крупных и значимых для региона проектов. Мы уделяем самое серьезное внимание вопросам экологии, поэтому хочу поблагодарить компанию за то, что она одна из первых включилась в проект по переводу транспорта на газомоторное топливо. В области действуют льготы для автомобилей такого типа. Это сделает их эксплуатацию эффективнее, а окружающую среду чище». – подчеркнул Олег Абрамов.

Новые экологичные машины будут переданы в пользование бригадам по учету электроэнергии Белгородских электрических сетей. Электромобили развивают скорость до 130 километров в час, до 100 км разгоняются за 20 секунд. Номинальная мощность электродвигателя равнозначна двигателю в 60 лошадиных сил. Литий-ионная батарея емкостью 33 кВтч заряжается за 6 часов. На 100 километров пути автомобиль потребляет 15,5 кВтч. Таким образом, в реальных условиях в теплое время года заряда хватит на 200 км пути, в холодное – на 120. Этого достаточно энергетикам для выполнения суточного объема работ в городских условиях. Заряжаться электромобили могут как от обычной сети, так и от специализированной розетки, расположенной на зарядной станции, которая установлена на территории Белгородских электрических сетей.

Высокая, по сравнению с бензиновым аналогом, стоимость электромобиля компенсируется за счет снижения затрат на топливо, техобслуживание и сниженную ставку транспортного налога.

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