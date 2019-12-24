В Брянской области возле школы на глазах у ребенка застрелили мать

В брянском городе Клинцы произошло жестокое убийство. Перед зданием школы №3 вечером во вторник, 24 декабря, застрелили 42-летнюю женщину.

По предварительным данным, горожанка возвращалась домой вместе с пятилетней дочкой. В женщину, по словам очевидцев, на глазах у ребенка выстрелил ее 53-летний муж. Затем нападавший выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением клинчанина госпитализировали.

По одной из версий, причиной трагедии стала бытовая ссора.

Перепуганную девочку свидетели передали приехавшим на место ЧП родственникам погибшей. Сейчас на месте трагедии работают полицейские и следователи. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства случившегося.

Преступление произошло в микрорайоне Стодол в Клинцах. Фото: vk.com, "Подслушано Клинцы.

Глава семейства был предпринимателем. Фото: OK.RU

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