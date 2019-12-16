Сотрудники Брянскэнерго рассказали детям об энергетических профессиях и электробезопасности

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели в Дубровском районе электрических сетей (РЭС) День открытых дверей, приуроченный ко Дню энергетика. В нем приняли участие более 20 одиннадцатиклассников МБОУ "Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова".

Мероприятие для школьников состояло из двух тематических блоков. В рамках первого представители управления по работе с персоналом филиала рассказали детям о компании «Россети Центр», познакомили с особенностями энергетических профессий и дали информацию об учебных заведений, где можно получить энергетические профессии. Начальник Дубровского РЭС Валентина Чечетко познакомила ребят с электросетевым хозяйством района.

В рамках второго блока ребята посетили диспетчерский пункт РЭС, где воочию увидели работу диспетчера, и самую крупную ПС 110 кВ «Дубровская» - основной питающий центр потребителей Дубровского и Рогнединского районов. Там им рассказали о правилах электробезопасности, которые необходимо соблюдать при нахождении вблизи энергообъектов. Подобные мероприятия пройдут также в других РЭС Брянскэнерго.