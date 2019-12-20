Брянские сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник

В пятницу, 20 декабря, по всей стране отмечают профессиональный праздник работник одной из самых известных российских спецслужб - ФСБ. В этом году ведомству исполняется исполняется 102 года. А отмечать этот праздник на официальном уровне в России будут только в 24 раз. Именно в декабре 1995 года, в России стало на один государственный праздник больше: тогда Борис Ельцин поставил свою подпись под документом, предполагающим создание в России Дня работника органов госбезопасности.

В качестве даты празднования было выбрано 20 декабря. Объясняется это тем, что в этот день в 1917 году Совнарком создал ВЧК (Всероссийскую чрезвычайную комиссию). Именно эта дата теперь и считается днем рождения всех современных спецслужб.

Впоследствии ВЧК не раз переименовывали и реорганизовывали. В 1922 году она стала Государственным политическим управлением (ГПУ). Чуть позже в название последнего добавили слово «объединенное», в результате чего получилось ОГПУ.

В 1934-м появился знаменитый НКВД - Нарком внутренних дел. А ОГПУ вновь переименовали (он стал называться Главным управлением государственной безопасности или ГУГБ) и сделали его структурным подразделением НКВД.

В 1943 году из НКВД выделили Нарком госбезопасности (НКГБ), который спустя три года стал министерством - МГБ.

А в 1954-м из МГБ исключили все подразделения, хоть каким-то образом относящиеся к госбезопасности, объединив их в Комитет государственной безопасности (КГБ). Однако в 1991 году КГБ не стало, и только в 1993-м появился его аналог - Федеральная служба контрразведки (ФСК). А спустя еще два года слово «контрразведка» решили заменить на «безопасность», в результате чего спецслужба и получила привычное нам название ФСБ.

В профессиональный праздник для сотрудников органов госбезопасности проводят торжественные собрания и устраивают концерты. А лучшим представителям службы вручают награды.

Кстати, в Кремле каждое 20 декабря по традиции устраивается торжественный вечер, посвященный Дню российских спецслужб, на котором, как правило, присутствует и сам президент РФ.

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