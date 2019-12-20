Как бизнесу повысить продажи в предновогодний период - 5 советов эксперта

До главного праздника года остается совсем немного времени и жизнь тех, кто готовится к Новому Году, наполнена заботами. Но для продаж – это самое горячее время. Как небольшой компании ворваться в эту праздничную суматоху и повысить свои продажи в самый щедрый месяц года? Несколько советов дал руководитель по маркетингу компании МТС в Брянской области Юлия Фомина.

В предновогодний период люди совершают покупки активнее всего, но, чтобы они зашли именно к вам, надо обратить на себя внимание потенциальных клиентов. В этом поможет качественное продвижение. Конечно, за несколько дней нельзя согласовать масштабную кампанию, зато можно успеть организовать рассылку SMS или e-mail-рассылку. Это быстро и недорого, а при правильном подходе эффект будет не хуже, чем от затратной кампании. Вот, что стоит учесть.

Будьте полезными

В предновогодние дни ваш потенциальный клиент решает множество вопросов разом: где и какие купить подарки, доделать проекты на работе, выбрать елку и забронировать билеты на новогодний спектакль. Предложите ему варианты решения некоторых вопросов. Например, вышлите вариант новогоднего меню и ссылки на магазины, где можно выгодно купить продукты. Вложите дайджест различных подарков – для семьи, для друзей, для детей. Или, например, женщины оценят ваши советы к новогоднему дресс-коду и с удовольствием заглянут в магазин одежды, который вы посоветуете.

Используйте несколько видов рекламы

Если использовать несколько видов продвижения в одной рекламной кампании, скажем, сначала показать баннер, потом прислать письмо с описанием продукта и яркой фотографией, а через пару дней прислать SMS, в котором дать информацию об акционном предложении (скидка на второй товар, например), то можно склонить к покупке человека, который ранее и не задумывался о вашем продукте.

Ограничивайте предложения по времени

Скидки и акции только для получателей вашей рассылки могут стать отличной мотивацией к покупке. Предложение стоит ограничить по времени: оптимально предложение действует 2-3 дня с момента получения рассылки. Кстати, похожая «схема работы» у кодов на скидку: краткосрочность предложения обязательно мотивирует на покупку.

Выбирайте свою аудиторию

Даже в преддверии праздника люди не готовы покупать то, что им совершенно не нужно – поэтому важно точно таргетировать рекламу и учесть интересы потенциальных клиентов и другие параметры, которые могут повлиять на решение о покупке. При правильных настройках таргетинга вместо 1000 SMS можно отправить всего 100, а эффект будет точно таким же – ведь сообщения придут тем, кому ваш товар действительно интересен.

Самостоятельно выбрать нужные параметры, например, пол, возраст, интересы или даже место нахождения потенциальных клиентов можно в сервисе МТС Маркетолог – он позволяет предпринимателям и сотрудникам небольших компаний быстро запускать рекламу, не привлекая маркетолога и не обращаясь в агентство. Помимо того, что с сервисом можно работать самостоятельно, что очень важно, ведь владелец бизнеса лучше многих понимает, кто именно его покупатели, МТС Маркетолог очень доступен по стоимости. Например, запустить рекламную кампанию с охватом 500 человек можно за 2-3 тысячи рублей.

Задействуйте предложения «2 в 1»

В условиях ограниченности времени в предновогодний период, вашими потенциальными клиентами будут цениться удобные предложения, позволяющие за один раз решить несколько вопросов сразу. Конечно, предлагать надо взаимодополняемые вещи. Например, если у вас магазин одежды, вы можете предложить вашим клиентам праздничный наряд для вас и ребенка по специальной цене.