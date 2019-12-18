«Песчаная сказка» в Брянском цирке: новогодний подарок для детей и взрослых

Под Новый год каждый мечтает о чудесах и волшебстве. Нашему городу необыкновенно повезло. В брянский цирк привезли уникальное шоу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе

Покорить восточную красавицу

Новое шоу пока видели жители совсем немногих городов. Девять месяцев представление с аншлагом шло в Большом московском цирке. Потом труппа с гастролями отправилась в Тулу и Курск. И в предновогодние дни оказалась в Брянске.

«Песчаная сказка» - не просто цирковое представление. Это тематический спектакль с единым сюжетом, который увлечет каждого зрителя в таинственный и чарующий, роскошный и притягательный мир загадочного Востока. Специально, под Новый год, для брянских зрителей в восточной сказке появятся Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравят взрослых и детей с наступающим 2020 годом, и услышат их самые сокровенные желания.

Екатерина Запашная задействована в трех номерах.

Главный герой спектакля в музее Древнего Востока находит лампу Аладдина. Потерев ее, обычный мир пропадает, и он отправляется в сказочное путешествие. На пути ему встречаются духи пустыни, стражники, жуки-скарабеи и воины-скорпионы.

А в конце своего путешествия герой должен завоевать любовь принцессы, роль которой исполняет ведущая артистка - дрессировщица Екатерина Запашная.

Номера для детей и взрослых

В шоу «Песчаная сказка» задействованы артисты «Росгосцирка» - лауреаты и призеры международных фестивалей, артисты высшей категории.

- Наш руководитель Заслуженный артист России Гия Эрадзе всегда уделяет огромное внимание деталям и никогда не жалеет деньги на них, - рассказывает Екатерина Запашная. – В последнее время в декорации и костюмы вложили огромные средства. Примерную сумму на все декорации и костюмы трудно даже представить. Все декорации циркового спектакля вмещаются в 14 автофур.

Зрители увидят красочные костюмы и дорогостоящие декорации.

Но внешняя оболочка – это не все, что нужно для представления высокого уровня. Главное – это мастерство артистов. Ловкие акробаты на мачте под руководством Заслуженного артиста России Бориса Ким, головокружительные эквилибристы на ренских колесах, акробаты на джамперах, жокеи продемонстрируют мастерство конной акробатики, семья Чугуновых покажет номер жонглеров на моноциклах. Номер воздушных гимнастов на ремнях по достоинству оценят и взрослые зрители.

- Я считаю большим заблуждением, что цирк – это развлечение для детей, - говорит Екатерина Запашная. – Маленькие наши зрители не могут осознать сложность трюков, чем артисты рискуют при выполнении номеров, некоторые сюжетные линии. Дети реагируют на зрелищность, на эмоции.

Коверный Константин Асташов отошел от традиционной клоунады. Его выступления больше походят на стендап-шоу. Авторские репризы вписаны в спектакль. Но остался в шоу интерактив с залом.

Некоторые номера рассчитаны на взрослых.

Единственный в мире аттракцион

И дети, и взрослые всегда с нетерпением ждут выступления животных. К выходу на манеж в «Песчаной сказке» готовятся белоснежные самоедские лайки, далматинцы и шпицы, обезьяны, попугаи и, даже, птица – носорог. Дрессировщик Олег Хотим – единственный в мире, кто пытается научить трюкам эту птицу. А еще он порадует зрителей номером с попугаями ара.

Коверный Константин Асташов выступает как стендап-комик.

На манеж в аттракционе «В гостях у шейха» одновременно выйдут восемь верблюдов. Под руководством Константина Растегаева, эти, казалось бы не слишком дрессируемые животные, исполнят невероятные трюки. С караваном пустыни на арену выйдут восточные красавицы.

И самый необычный, уникальный не только для России номер, представит Народный артист России Тофик Ахундов. Под его руководством выступают три бегемота. Эти тяжеловесы, вопреки расхожему мнению, поддаются дрессуре. Правда, Тофик Гусейнович не любит рассказывать, сколько на это уходит сил. Бегемоты на манеже выступают с обезьянками.

Птицу-носорога дрессирует только Олег Хотим.

Успеть увидеть

Премьера «Песчаной сказки» состоится в брянском цирке уже в субботу, 21 декабря. Невероятное новогоднее шоу «Песчаная сказка» зрители смогут увидеть на всех новогодних каникулах. До 12 января. Спешите за билетами, они уже в продаже! (0+)

Шейх Константин Растегаев выведет на арену восемь верблюдов.