Открытие фирменного магазина «Умалат» в Брянске: свежие сыры, розыгрыш призов и фото на память

14 декабря в Брянске открылся первый фирменный магазин компании «Умалат». Огромный выбор свежих сыров, доступные цены и высокий уровень обслуживания теперь будут радовать жителей города. Новый уютный магазин распахнул свои двери на улице Тельмана, 66/7.

Широкий ассортимент и низкая цена

Субботнее утро, а в новом магазине компании «Умалат» уже многолюдно.

– Дорогие гости, проходите, свежие итальянские и кавказские сыры только для вас!

Покупатели с удовольствием приобретают продукцию севского производителя.

– Нам очень нравится сыр «Умалат», – поделилась впечатлениями жительница Брянска Надежда Ивашкина. – Всегда берем, если видим в супермаркете. Но там выбор не такой большой. А тут замечательная возможность – широкий ассортимент и более низкая стоимость.

Таким образом, продукция компании «Умалат» становится еще более доступной для покупателей.

– У нас сегодня большой праздник, – говорит заместитель генерального директора ЗАО «Умалат» Александр Анисин. – Открылся первый магазин в Брянске. Это всего 2,5 часа езды от производства. Теперь брянцы смогут купить самую свежую продукцию, которая только что вышла с конвейера.

Александр Анисин: «Свежая продукция с конвейера – теперь в новом фирменном магазине» компании «Умалат».

Магазин на улице Тельмана – это просторное и уютное местечко с приветливыми продавцами. Здесь представлен весь ассортимент продукции трех брендов компании: «Умалат», Unagrande* и Pretto**. Это не только популярные сыры кремчиз, рикотта, сулугуни, но и новинки, такие как сыр качокавалло.

К слову, последний – это традиционный итальянский полутвердый сыр, по форме напоминающий каплю. Он совсем недавно появился на прилавках супермаркетов, но уже успел заслужить любовь гурманов.

Также на открытии магазина посетителей ждали сюрпризы. В небольшой фотозоне все желающие смогли сделать на память снимок, выложить фото в соцсети и получить подарок от компании «Умалат». Также среди покупателей каждый час проходил розыгрыш, главным призом которого стали наборы избранных сыров от бренда Unagrande. В специальной зоне магазина все гости могли продегустировать сыры: моцареллу, адыгейский, сулугуни, качокавалло, чечил и многие другие.

Тщательный контроль и отменное качество

«Умалат» – компания с богатой историей. Вот уже 15 лет севское предприятие производит свежие сыры и натуральное сливочное масло.

С каждым годом завод увеличивает объемы – в конце 2018го здесь выпустили 5,5 тысячи тонн продукции. На модернизацию компания потратила почти миллиард рублей. И в 2019м на производстве запустили новые линии, что позволило увеличить количество сыров вдвое.

Но гордятся севские сыроделы не только количеством, но и качеством.

– Безупречное качество продуктов – это одно из основных правил компании «Умалат», – отмечает директор производства Евгения Левкина. – Мы используем молоко только высшего сорта. Прежде чем сырье поступает на производство, оно проходит жесткий контроль. Требования компании выше стандартов, установленных российским законодательством. Продукты не содержат консервантов и растительных жиров. Только молоко и закваска.

Любимая продукция теперь в шаговой доступности!

Стоит отметить, что сыры на заводе «Умалат» делают на современном европейском оборудовании под контролем высококвалифицированных специалистов, в том числе из Италии и юга России.

Тем не менее человеческий фактор на производстве практически исключен. Все процессы автоматизированы. Каждый прибор оснащен датчиками, которые передают данные на главный компьютер под надзором технолога.

Помимо этого, компания «Умалат» следит за условиями хранения и транспортировки сыров на всем пути – от завода до полки магазина.

Благодаря такому тщательному контролю и отменному качеству компания «Умалат» заслужила доверие практически всех крупных ритейлеров, а также опытных кулинаров и высококлассных шефповаров.

*Унагранде

**Претто