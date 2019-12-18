«Знак ГТО на груди у него…»

Спорт как традиция

Работники АО «Транснефть – Дружба» приняли участие в выполнении нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Тестирование проходило в Брянске на базе легкоатлетического манежа «Локомотив».

Проведение спортивных соревнований - традиция компании. Здесь особое отношение к спорту и активному образу жизни. Волейбол, баскетбол, хоккей, фитнес - далеко не полный перечень спортивных интересов сотрудников. Многие дружбинцы добились значительных успехов в спорте. К примеру, экономист по труду и заработной плате Ольга Минаева – мастер спорта по шашкам.

- Считаю, что это очень значимое мероприятие, - говорит Ольга Минаева. - Как для каждого человека, так и для нашей компании. Подобные мероприятия помогают сплотить коллектив, проверяют силы каждого сотрудника. Я стараюсь всегда участвовать во всех мероприятиях нашего общества.

Свои силы, ловкость и быстроту вызвались проверить 83 сотрудника предприятия. Это представители аппарата управления общества, Брянского районного управления, производственно-эксплуатационного управления. Оценивали спортивные результаты судьи регионального центра тестирования ГТО.

Тест пройден

Тестирование комплекса ГТО прошло по четырем возрастным категориям: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет. Сотрудники «Дружбы» демонстрировали спринтерские задатки в беге на 30 метров и марафонские качества в беге на 3 километра (мужчины) либо 2 километра (женщины). Спортсмены демонстрировали физическую подготовку, в частности, в отжимании, прыжках в длину и других дисциплинах.

- Когда возобновилась сдача норм ГТО, я не мог оказаться вне этого события, - рассказывает начальник юридического отдела АО «Транснефть – Дружба» Иван Хлыщенко. – Это соревнования нашей молодости, и я сейчас вновь чувствую себя молодым.

Сотрудники «Дружбы» с задором принялись выполнять спортивные нормативы. Особенно зрелищным видом стала стрельба из пневматической винтовки. Как и в профессии, сотрудники предприятия четко видели цель и шли к ней. В итоге – минимум промахов.

Личный пример

Руководство компании активно поддерживает различные общественные мероприятия, в том числе - спортивные. На этот раз к празднику физкультуры и спорта присоединились заместители генерального директора АО «Транснефть-Дружба – Александр Шишкин и Денис Чемакин. И на собственном примере показали, что спорт становится нормой жизни.

Поддержать родителей пришли дети. Пока взрослые проходили спортивные испытания, самые маленькие гости праздника состязались в «Веселых стартах».

По правилам комплекса желающие смогут улучшить результаты, повторно выполнив тестирование. По предварительным результатам 24 участника выполнили нормативы на золотой знак отличия, столько же – на серебряный, 12 – на бронзовый значок ГТО.

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