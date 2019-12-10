С 20 декабря в Брянске заработают елочные базары

На следующей неделе в Брянске откроют елочные базары. Они будут работать с 20 по 31 декабря, сообщают в пресс-службе мэрии.

Специализированные ярмарки организуют во всех районах города.

- Всего сделают 19 елочных базаров, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. – Здесь можно будет купить живые ели, сосны и хвойные ветки.

Елочные базары будут работать ежедневно. В Советском и Бежицком районах - с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе - с 9.00 до 21.00, на Володарке - с 9.00 до 19.00.

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Где будут продавать лесных красавиц

Советский район:

- ул. Авиационная, около дома №6;

- ул. Крахмалёва, д. 23 (остановка «Ул. Костычева»);

- пересечение улиц В. Сафроновой и 3 июля;

- ул. С. Перовской, около дома №48;

- ул. Советская, напротив дома №52.

- ул. Ромашина, между домами № 34 и детским садом «Добрынюшка»

- площадка напротив дома №1/11 по ул. Бежицкой;

- ул. Дуки, около дома №33;

- ул. Евдокимова около дома №3;

Бежицкий район:

- пересечение ул. Медведева, в районе дома №5 и ул. Союзной;

- ул. Ульянова, около дома №22;

- ул. Почтовая, около домов №№106-108;

- ул. Федюнинского, д. 1;

- ул. Ульянова, около дома №124;

- на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева;

- ул. Литейная, около дома №48/26.

Фокинский район:

- пр-т Московский около дома № 106/4

- на пересечении улиц Шолохова и Полесской;

Володарский район:

- ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

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