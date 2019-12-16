Открыть счёт дистанционно - быстро и удобно

В бизнесе время особенно ценно, поэтому экономить его, решая вопросы удалённо, без посещения тех или иных учреждений, для предпринимателя очень важно.

Открываете свой бизнес? Для вас будет актуальна услуга РБиДОС - Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта. Это удобный онлайн-сервис от ПАО Сбербанк и АО "Деловая среда".

Сервис позволяет зарегистрировать ООО (с одним учредителем) и индивидуальных предпринимателей удалённо, т. е. не выходя из дома. Согласитесь, удобно!

Как проходит удалённая регистрация и в чём её преимущества? Рассказывает заместитель управляющего по работе с корпоративными клиентами Брянского отделения Среднерусского банка ПАО Сбербанк Виталий Чесаков.

- Виталий Валерьевич, с какой целью создавался сервис?

- По статистике, примерно половина начинающих предпринимателей без опыта в бизнесе не могут достичь успеха и создать конкурентоспособную организацию. Главная проблема - это недостаток опыта, знаний и, конечно, материальных активов. Именно для поддержки молодых предпринимателей, представителей малого, среднего и крупного бизнеса был создан проект Сбербанка - "Деловая среда".

А в прошлом году был запущен наш совместный онлайн-сервис для тех, кто регистрирует ИП или открывает счёт, - Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта.

- То есть получить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать ООО можно удалённо?

- Всё верно. Для этого нужно являться учредителем и директором в одном лице. Подключиться к нашему онлайн-сервису можно, не выходя из дома. Кроме того, нет необходимости в получении электронно-цифровой подписи, а также в личном посещении налоговой или нотариуса.

Достаточно заполнить анкету на регистрацию бизнеса онлайн и подать все необходимые документы в электронном виде с помощью мобильного приложения.

Сервис сам формирует пакет необходимых документов и передаёт их в налоговую и банк без посредников. Так можно сэкономить не только время на визит в ФНС и отделение банка, но и денежные средства - оплата услуг нотариуса и подготовка документов может обойтись в несколько тысяч рублей.

- Услуга по регистрации бизнеса бесплатная?

- С 1 января текущего года при подаче документов в электронной форме не нужно платить государственную пошлину. Зарегистрировав бизнес с помощью сервиса, можно сэкономить от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, в зависимости от выбранной формы регистрации - ИП или ООО.

- Кто может воспользоваться услугой? Есть ли ограничения?

- Обязательных условий для того, чтобы дистанционно зарегистрировать бизнес или открыть счёт с помощью сервиса, не так много. Услуга доступна для граждан старше 18 лет. Чтобы зарегистрировать бизнес и открыть счёт в Сбербанке с помощью сервиса РБиДОС, достаточно быть пользователем Сбербанк Онлайн, иметь смартфон с Андроид 5.0+ или iOS 11+, а также биометрический загранпаспорт и СНИЛС. Если биометрического паспорта нет, идентификацию можно пройти в отделении банка или у официальных партнёров. Другие документы не требуются.

Кстати, в процессе регистрации на сайте РБиДОС можно самостоятельно скачать образцы необходимых документов и шаблоны, получить ответы на вопросы о регистрации бизнеса, например, как выбрать название для компании и систему налогообложения.

- На какую систему налогообложения можно подать заявление дистанционно при такой регистрации?

- И на общую (ОСН), и на упрощённую (УСН). Если клиенту нужно встать на Патент и ЕВНД, то после регистрации ему надо обратиться в налоговый орган.

- Наверняка эта услуга Сбербанка востребована предпринимателями. Сколько человек уже воспользовались сервисом?

- На сегодня уже более 150 предпринимателей нашего региона дистанционно открыли счёт и зарегистрировали бизнес через наш сервис. И эта цифра ежедневно растёт. Многие отмечают, что процесс оформления занимает от 10 минут - т. е. даже меньше времени, чем подбор кодов ОКВЭД. Немало и других положительных отзывов об удобстве и актуальности сервиса. Тем, кто ещё сомневается, я рекомендую попробовать. И убедиться, что это действительно просто!

Как воспользоваться сервисом

Услугу можно получить через официальных партнёров банка во всех районах города и области.

Список официальных партнёров можно получить в Брянском отделении ПАО Сбербанк: написав на эл. почту менеджеру по работе с партнёрами simkina-np@sberbank.ru или позвонив по тел. 8-919-193-80-96 (Симкина Наталья Петровна).