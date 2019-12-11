… Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен – эта знаменитая фраза написана на могиле неизвестного солдата в Москве у кремлевской стены. Приходя туда, каждый считает, что в этом месте покоится его пропавший без вести родственник, павший в Великую Отечественную войну.

Открывая страницы истории

Миллионы россиян продолжают поиски своих дедов и прадедов, отдавших жизнь за Великую Победу. Сделать это не просто. Процедура поиска может затянуться на месяцы, а то и годы – написание запросов в архивы и ожидание ответов дело небыстрое.

Жителям брянского поселка Белые Берега теперь станет проще найти следы пропавших без вести родных. В День неизвестного солдата в брянской школе №29 стартовал проект «Точка Памяти». Благодаря ему в школьном музее можно будет заполнить заявку на поиск без вести пропавшего воина, ознакомиться с архивными документами, базами данных об участниках Великой Отечественной войны.

Помощь в реализации этого значимого социально-патриотического проекта оказало АО «Транснефть - Дружба». Предприятие предоставило школе компьютеры и помогло подключить оборудование к школьным сетям.

- Очень важно, что поиском занимаются школьники, и эта работа действительно им интересна и самим нужна, - сказал на церемонии открытия «Точки Памяти» глава администрации Фокинского района Брянска Евгений Антошин.

Народный музей

Музей в школе №29 в Белых Берегах появился давно. Создали его в 1967 году по инициативе заслуженного учителя России Софьи Белковой. Первые экспонаты в коллекцию передали учителя-фронтовики. Желая сохранить народную память, они передавали школе свои награды, форму, коллекцию монет.

- Старшеклассники-энтузиасты во время поездки в Ленинград нашли в архиве документы о начале работы школы, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Елена Максимова. – Эти материалы пополнили наш музейный фонд. В школьном музее у нас пять разделов.

В середине 80-х годов прошлого века музею школы №29 присвоили звание народного. Сейчас в его фондах - больше четырех тысяч экспонатов. Получился мини-краеведческий музей Белых Берегов.

На открытии «Точки Памяти» советник генерального директора АО «Транснефть – Дружба» Андрей Ануфриков рассказал школьникам о работе поискового отряда, созданного на предприятии. Фото: АО «Транснефть-Дружба».

Идея создания «Точки Памяти» в школе витала давно.

- Наши выпускники активно занимаются поисковой работой, - говорит Елена Валентиновна. – Многие ученики проводят краеведческие исследования. Зная о нашем музее, к нам приходили жители поселка и просили помочь разыскать родственников, погибших в Великую Отечественную войну… Но до сих пор не хватало финансирования для создания «Точки Памяти».

Подарок учебному заведению и жителям

На помощь школе пришло АО «Транснефть – Дружба».

- Сотрудники «Дружбы» провели интернет для кабинета, который отвели под «Точку Памяти», - говорит Елена Максимова. – Также нефтепроводчики подарили нам два современных мощных компьютера. В «Точке памяти» будут помогать наши старшеклассники. Ребята прошли специальное обучение в поисковом отряде «Витязь». Нас во всем поддерживают наши выпускники, которые занимаются поисковой работой. Почти все наши ученики, а их в школе порядка 500, проявляют интерес к этому проекту и музею.

У «Точки памяти» в Белых Берегах уже есть первые заявки от местных жителей.

- К нам обратились родственники партизана Михаила Григорьевича Матюхина с просьбой отыскать фотографию и информацию о фронтовике, - рассказывает Елена Валентиновна. – Поиски осложняются тем, что после тяжелого ранения его похоронили вместе со всеми документами. Сейчас наши ребята работают с архивами в надежде отыскать информацию о партизане.

На открытии «Точки Памяти» помощь «Дружбы» школе №29 не закончится. В планах – оборудовать современную спортивную площадку.