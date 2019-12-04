Новые имена «Дружбы»

Какие черты характера ценят в любой работе? Ответственность, увлеченность, самоотдачу… А еще – умение нестандартно мыслить и постоянно искать свежие решения. В Брянске подвели итоги второго этапа I тура III Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций - членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Молодые специалисты продемонстрировали оригинальные инженерные и экономические разработки, лучшие из которых получат шанс на производственную жизнь.

Экскурсия в прошлое и битва умов

На три дня Брянск стал интеллектуальной площадкой для молодых специалистов предприятия.

На конференцию приехали 48 трубопроводчиков из всех филиалов общества. Из них 39 человек участвовали в научно-технической конференции впервые. Начинающие инженеры-электроники, трубопроводчики, электромонтеры, экономисты, операторы, мастера и слесари…

В первый день участники побывали в музее «Дружбы» в офисе аппарата управления. В юбилейный год легендарного нефтепровода – в этом году «Дружбе» исполнилось 55 лет – экспозиция обновилась. Новая смена нефтепроводчиков увидела архивные фото и киноматериалы, копии документов – редкие экспонаты, рассказывающие о прошлом и настоящем «Дружбы». Запуск первых станций и награды, которые получали «дружбинцы» за свой нелегкий труд, детальные макеты сооружений магистрального нефтепровода…

Участники конференции побывали в обновленном музее предприятия. Сейчас истории нефтепроводов «Дружбы» - 55 лет, нефтепродуктопроводов - 75!

В этот же день участники попробовали свои силы в «Битве умов». Интеллектуальная игра на знание специфики нефтепроводной отрасли стала доброй традицией конкурса молодых специалистов. В этом году самой находчивой стала команда Мичуринского районного управления.

Один разработчик - хорошо, а два - лучше

Практически два дня работы конференции были посвящены презентации конкурсных работ. Участники представили 28 научно-исследовательских проектов. Это лучшие из 59 работ, которые отобрали на первом этапе I тура. Инновационные разработки касались самых разных сфер нефтепроводной «кухни». К примеру, молодые брянские специалисты производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) – инженер Ярослав Плодущев и электромонтер Сергей Зеленский – выступили с идеей использовать отработанные нефтепродукты в качестве альтернативного топлива для котельной.

5. Победители 2-го этапа I тура III Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»: 1-е место – Павел Мацнев, Максим Катасонов, Елена Курганская (Мичуринское РУ). 2-е место - Анастасия Фокина (еппарат управления). 3-е место – Серге

А инженер-электроник Снежана Кравченко и слесарь Алексей Попов из Мичуринского районного управления (МРУ) предложили технологию контроля за оборудованием при помощи микропроцессорной системы автоматики.

Больше всего работ подготовили сотрудники Пензенского районного управления – восемь проектов, семь – у Мичуринского РУ.

Члены жюри отметили профессиональный уровень всех разработок. Интересно, что в этом году над многими проектами трудились по два или даже три молодых специалиста.

В помощь труженикам станций

Самая волнительная часть конференции – объявление результатов и награждение победителей.

Лучшие работы отметили в каждой из семи представленных секций. Затем на сцену пригласили сотрудников компании, которые удостоились наград за активное участие и творческий подход.

И вот, наконец, объявили лучших из лучших! Третье место занял специалист по охране труда нефтеперекачивающей станции «Красноселки» из Куйбышевского районного управления Сергей Куликов. Молодой человек предложил обучать рабочих предприятия приемам безопасного труда при помощи шлема виртуальной реальности. Проектом он занимался год.

- Виртуальная реальность – привычная часть нашей жизни, - рассказал призер. – Мобильные телефоны, всевозможные гаджеты… Шлем виртуальной реальности уже давно существует, а я занимался разработкой различных сценариев обучения. К примеру, как работники будут действовать в тех или иных ситуациях.

57 молодых нефтепроводчиков пополнили коллектив предприятия.

Второе место досталось Анастасии Фокиной – инженеру отдела главного технолога аппарата управления. Анастасия подняла такой серьезный вопрос, как минимизация вреда от паров нефти и нефтепродуктов для рабочих, которые годами работают на станциях.

- Этой темой я начала заниматься два с половиной года назад, когда попала на станцию, - говорит Анастасия. – Всегда надо помнить, что человеческий ресурс является самым главным и ценным. Если говорить совсем глобально, то моя работа - для всех «станционных» тружеников компании.

К работе готовы!

Первое место присудили проекту, над которым работали сразу три молодых изобретателя из Мичуринского подразделения. Это инженер ПСП ЛПДС «Воронеж» Елена Курганская, заместитель начальника ПСП ЛПДС «Белгород» Максим Катасонов и инженер 1-й категории отдела эксплуатации Павел Мацнев.

Победители выступили с исследованием «Технология очистки нестандартного продукта от механических примесей с помощью стенда очистки жидкости (сепарационной установки).

Работу осложняло то, что все три участника – из разных городов. Сразу после награждения победители поделились впечатлениями:

- Эмоции просто зашкаливают! Хотим сказать большое спасибо АО «Транснефть – Дружба» за такой прекрасный конкурс молодежи! Спасибо нашим наставникам и руководителям за то, что помогали и верили в нас. Надеемся, что наши технологии очистки будут применять в структурных подразделениях «Транснефти». К следующему этапу конференции доведем проект до ума, с учетом всех пожеланий комиссии.

Не обошлась конференция и без доброй традиции – «посвящения» молодых специалистов в нефтяники - ряды пополнили 57 ребят. Новые работники «Дружбы» дали клятву всегда служить общему делу нефтепроводчиков.

3. После награждения победителей конференции молодежи ПАО «Транснефть» прошло ежегодное «посвящение в нефтяники». Генеральный директор АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин и его заместители, по традиции, «черным золотом» отметили новых работников.

- В этом году было очень много прекрасных и проработанных проектов, - обратился к собравшимся генеральный директор АО «Транснефть –Дружба» Роман Камозин». – Мы и дальше будем стимулировать труд наших молодых специалистов. И многие их разработки найдут применение на практике. Сегодня мы приняли в свой коллектив трубопроводчиков много молодых, талантливых и амбициозных ребят. Я хочу пожелать вам удачи в труде, всех благ, найти свое место в коллективе и продолжать нас радовать хорошими работами!

Победители поедут защищать свои работы на второй тур III Международной научно-технической конференции молодежи. Он будет проходить с 3 февраля по 20 марта 2020 года на базе организаций системы «Транснефть».

А в мае финалисты вновь встретятся в Брянске, на завершающем этапе конференции.

СПРАВКА

АО «Транснефть – Дружба» в цифрах:

- 24 нефтеперекачивающие станции и 14 нефтепродуктоперекачивающих станций

- 4 тысячи километров нефтепроводов и 3,8 тыс. км нефтепродуктопроводов

- Производственные объекты в 11 российских регионах

- Более 7 тысяч работников