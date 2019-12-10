2019-12-10T11:36:56+03:00
Общество

В ООО «БрянскЭлектро» совместно с АО «ЦАСЭО» «ЭКОСПАС» прошла противопожарная тренировка

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: ООО "БрянскЭлектро".Фото: ООО "БрянскЭлектро".
Изменить размер текста:

5 декабря в Объединенном Советском РЭС Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск совместно с представителями АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС» была проведена противопожарная тренировка на тему: «Ликвидация ЧС в Филиале».

Данный вид работы регламентирован распоряжением по Филиалу ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск № 01-224 Р/Ф от 04.12.2019 г. «О проведении объектовой противопожарной тренировки по ЧС в Филиале».

Основная цель противопожарной тренировки - повышение уровня знаний в области пожарной безопасности, отработка практических навыков работников Филиала и взаимодействие со сторонними спасательными службами по тушению пожара в административном здании и устранению последствий взрыва газовой котельной с частичным разрушением производственного здания на территории Объединенного Советского РЭС.

В ООО «БрянскЭлектро» была проведена противопожарная тренировка.

В ООО «БрянскЭлектро» была проведена противопожарная тренировка.

Руководителем тренировки выступил начальник Службы производственного контроля и охраны труда Гунарь Михаил Анатольевич. Также в тренировке приняли участие: заместитель директора Филиала по безопасности-начальник службы безопасности Богинский Игорь Алексеевич, начальник ОСРЭС Филин Петр Олегович, заместитель начальника ОРЭС Локонов Антон Валерьевич, специалист 1 категории службы ПКиОТ Ланин Евгений Владимирович, специалист 1 категории по делам ГОиЧС Мухин Дмитрий Леонидович и 6 спасателей АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС», включая аварийно- восстановительный автомобиль и собственную карету скорой помощи.

За основу первого этапа тренировки была взята имитация возгорания мусорного контейнера в раздевалке на первом административного здания Объединенного Советского РЭС, расположенного по адресу г. Брянск, проезд Московский, 2а.

Основная цель противопожарной тренировки - повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и отработка практических навыков.

Основная цель противопожарной тренировки - повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и отработка практических навыков.

Противопожарная тренировка прошла успешно, персонал находящийся в административном здании 1-2 этажей эвакуировался в течении 2 мин.20 сек., огонь локализован и ликвидирован.

Второй этап тренировки включал в себя отработку практических навыков Объединенного Советского РЭС совместно с АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС».

В Центр управления сетями поступило сообщение о том, что в газовой котельной, находящейся в производственном здании по адресу г. Брянск, проезд. Московский, 2а произошел взрыв с частичным разрушением здания – (условно). Во время взрыва в котельной находился работник Объединенного Советского РЭС. Диспетчер ЦУС сообщает об аварии в спасательный центр «ЭКОСПАС» оперативному дежурному по Брянской области.

Сотрудники спасательной организации, оперативно прибывшие на место ЧП, незамедлительно приступили к ликвидации аварии.

За основу первого этапа тренировки была взята имитация возгорания мусорного контейнера в раздевалке.

За основу первого этапа тренировки была взята имитация возгорания мусорного контейнера в раздевалке.

В ходе учений сотрудниками «ЭКОСПАС» были отработаны практические навыки по эвакуации пострадавшего из непригодной для дыхания среды (помещения котельной) в соответствии с установленными нормативами.

В ходе тренировки были отработаны вопросы организации управления и взаимодействия между спасателями и работниками Объединенного Советского РЭС при ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в рабочее время на территории подразделения.

Поставленные цели и задачи были реализованы в полном объёме. Весь участвующий персонал показал достойные результаты по времени и качеству выполнения необходимых мероприятий.

Весь участвующий персонал показал достойные результаты по времени и качеству выполнения необходимых мероприятий.

Весь участвующий персонал показал достойные результаты по времени и качеству выполнения необходимых мероприятий.

По окончанию учения были подведены итоги. Замечаний к работе оборудования, техники, укомплектованности, оснащенности личного состава ООО «БрянскЭлектро» и АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС» не поступало.

Данный вид работы с персоналом в ООО «БрянскЭлектро» ведется непрерывно и планомерно. Соблюдение правил в области пожарной

безопасности – одно из основополагающих направлений деятельности Филиала, направленное на предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Противопожарная тренировка прошла успешно.

Противопожарная тренировка прошла успешно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками
В Брянске установили главную городскую елку
В школе №29 в Брянске открыли "Точку Памяти"
Прокуратура проверит клинцовскую колонию, в которой погиб заключенный
Стало известно, во сколько обойдется срубить новогоднюю елку в брянском лесу
Учиться, учиться, и еще раз учиться!
Депутаты областной Думы приняли бюджет региона на 2020 год
В Брянскую область приедет «поезд-музей»
В Стародубском районе под колесами ВАЗа погиб пенсионер
В Карачевском районе убили четырех человек
Погибшего в клинцовской колонии судили за организацию подпольного казино
После смерти заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело
К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок
В брянской колонии №6 погиб заключенный
Жителей улицы Степной в Брянске напугали стаи бродячих собак
Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом