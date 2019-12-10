В ООО «БрянскЭлектро» совместно с АО «ЦАСЭО» «ЭКОСПАС» прошла противопожарная тренировка

5 декабря в Объединенном Советском РЭС Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск совместно с представителями АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС» была проведена противопожарная тренировка на тему: «Ликвидация ЧС в Филиале».

Данный вид работы регламентирован распоряжением по Филиалу ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск № 01-224 Р/Ф от 04.12.2019 г. «О проведении объектовой противопожарной тренировки по ЧС в Филиале».

Основная цель противопожарной тренировки - повышение уровня знаний в области пожарной безопасности, отработка практических навыков работников Филиала и взаимодействие со сторонними спасательными службами по тушению пожара в административном здании и устранению последствий взрыва газовой котельной с частичным разрушением производственного здания на территории Объединенного Советского РЭС.

В ООО «БрянскЭлектро» была проведена противопожарная тренировка.

Руководителем тренировки выступил начальник Службы производственного контроля и охраны труда Гунарь Михаил Анатольевич. Также в тренировке приняли участие: заместитель директора Филиала по безопасности-начальник службы безопасности Богинский Игорь Алексеевич, начальник ОСРЭС Филин Петр Олегович, заместитель начальника ОРЭС Локонов Антон Валерьевич, специалист 1 категории службы ПКиОТ Ланин Евгений Владимирович, специалист 1 категории по делам ГОиЧС Мухин Дмитрий Леонидович и 6 спасателей АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС», включая аварийно- восстановительный автомобиль и собственную карету скорой помощи.

За основу первого этапа тренировки была взята имитация возгорания мусорного контейнера в раздевалке на первом административного здания Объединенного Советского РЭС, расположенного по адресу г. Брянск, проезд Московский, 2а.

Основная цель противопожарной тренировки - повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и отработка практических навыков.

Противопожарная тренировка прошла успешно, персонал находящийся в административном здании 1-2 этажей эвакуировался в течении 2 мин.20 сек., огонь локализован и ликвидирован.

Второй этап тренировки включал в себя отработку практических навыков Объединенного Советского РЭС совместно с АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС».

В Центр управления сетями поступило сообщение о том, что в газовой котельной, находящейся в производственном здании по адресу г. Брянск, проезд. Московский, 2а произошел взрыв с частичным разрушением здания – (условно). Во время взрыва в котельной находился работник Объединенного Советского РЭС. Диспетчер ЦУС сообщает об аварии в спасательный центр «ЭКОСПАС» оперативному дежурному по Брянской области.

Сотрудники спасательной организации, оперативно прибывшие на место ЧП, незамедлительно приступили к ликвидации аварии.

За основу первого этапа тренировки была взята имитация возгорания мусорного контейнера в раздевалке.

В ходе учений сотрудниками «ЭКОСПАС» были отработаны практические навыки по эвакуации пострадавшего из непригодной для дыхания среды (помещения котельной) в соответствии с установленными нормативами.

В ходе тренировки были отработаны вопросы организации управления и взаимодействия между спасателями и работниками Объединенного Советского РЭС при ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в рабочее время на территории подразделения.

Поставленные цели и задачи были реализованы в полном объёме. Весь участвующий персонал показал достойные результаты по времени и качеству выполнения необходимых мероприятий.

Весь участвующий персонал показал достойные результаты по времени и качеству выполнения необходимых мероприятий.

По окончанию учения были подведены итоги. Замечаний к работе оборудования, техники, укомплектованности, оснащенности личного состава ООО «БрянскЭлектро» и АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» «ЭКОСПАС» не поступало.

Данный вид работы с персоналом в ООО «БрянскЭлектро» ведется непрерывно и планомерно. Соблюдение правил в области пожарной

безопасности – одно из основополагающих направлений деятельности Филиала, направленное на предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций.