Первый в регионе: в Брянске открылся новый digital-салон Tele2

Подход «трижды digital»

Никакой привычной красной ленточки. Уникальное световое шоу встречало первых посетителей на входе в салон нового формата Tele2. Десятки разноцветных геометрических фигур на специальном экране складывались в потрясающие узоры. В финале лазерного шоу лучи необычным образом сплелись в логотип компании.

Первый в регионе digital-салон Tele2 открылся в одном из самых популярных у брянцев торговых центров – «Аэро Парк». И это не очередная точка продаж SIM-карт и телефонов. Tele2 открыла инновационный салон, аналогов которому до сих пор нет на телеком-рынке Брянской области. Оператор предлагает посетителям уникальный цифровой сервис.

- Tele2 устанавливает «другие правила» в операторской рознице, используя подход «трижды digital». Новый формат в сервисе, ассортименте и коммуникациях соответствует современным трендам диджитализации и делает процесс обслуживания по-новому комфортным, - рассказал во время презентации салона директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. – Мы выходим за рамки привычного и создаем инновационные решения в соответствии с потребностями и предпочтениями наших клиентов.

Теле2 устроил настоящий праздник для брянцев.

В один клик

Первое, что бросается в глаза в цифровом салоне Tele2, – виртуальная витрина «Все в один клик». В ней есть все необходимые клиенту опции.

Витрина позволяет проверить актуальную карту зоны покрытия Tele2. Кстати, если воспользоваться этим сервисом перед поездкой, можно заранее продумать более комфортный маршрут, чтобы всегда оставаться на связи и иметь доступ к высокоскоростному интернету.

Эта витрина также выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP, сменить тариф или подключить услуги в личном кабинете. Сделать все это можно без помощи консультанта и, действительно, буквально в один клик.

В день открытия все желающие могли записать видео-открытку и отправить ее на электронную почту.

Просто и технологично

Что такое digital-ассортимент, посетитель салона понимает, едва переступив порог.

- Вы не встретите здесь обычных бумажных ценников, - отметил Юрий Рулев. – В салоне нового формата мы заменили их цифровыми. На них в режиме реального времени отображается актуальная информация о товаре и его стоимость с учетом действующих на данный момент акций.

Представленный ассортимент выложен по брендам, поэтому потеряться во всем многообразии не получится. А на интерактивной витрине можно не просто посмотреть понравившийся смартфон, но и прямо на месте на большом экране прочитать объективные отзывы покупателей об этом товаре, просто взяв его в руки. Можно даже сравнить характеристики нескольких моделей телефонов.

Также в салоне нового поколения каждый может легко «настроить» свой собственный цифровой образ жизни, ведь все устройства подобраны по принципу совместимости. Кроме того, Tele2 стремится стать больше, чем просто поставщиком телеком-услуг, и создала зону «умных» вещей, где показывает всем желающим сценарии применения smart-устройств в реальной жизни.

В новом салоне Теле2 действуют другие правила.

Без барьеров

Tele2 разработала новый тип коммуникации с клиентом и задействовала цифровые технологии. Благодаря digital-подходу оператору удалось вывести на совершенно иной уровень взаимодействие между посетителями салона и консультантом – больше нет никаких барьеров.

- Используя планшет, консультант может помочь клиенту в любой точке зала, - подчеркнул Юрий Рулев. - Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен, что делает общение более комфортным и открытым. Такие салоны Tele2 - по-новому продуманные и по-новому свободные - открываются по всей России.

Посетителей салона познакомили с digital-помощниками.