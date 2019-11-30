Александр Коробко провел прием граждан в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева

30 ноября заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провел прием граждан, приуроченный к 18- летию партии «Единая Россия». Александр Михайлович также выслушал граждан на дополнительной площадке - в Брянской общественной организации «Всероссийское общество слепых».

Жители региона обратились в приемную с различными вопросами, затрагивающими социальную сферу, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение. Заместитель губернатора внимательно рассмотрел каждое заявление, подчеркивая, что вопросы жителей снимут с контроля только при их полном исполнении.

Александр Коробко регулярно проводит встречи с представителями брянского регионального отделения «Всероссийского общества слепых» и курирует их деятельность, оказывает помощь в решении возникающих проблем.

К примеру, на стадии завершения находится решение вопроса по установке ограждения тротуара по проспекту Ленина, 74 в Брянске. Обращение заместителю губернатора ранее адресовал представитель общества слепых Иван Иванович Королев.

Александр Коробко отметил, что вопрос установки ограждения тротуара находится на контроле и будет решен в ближайшее время. Как отметил заместитель губернатора, необходимо оказывать всестороннюю поддержку незрячим людям для обеспечения возможности их полноценного участия в жизни общества и представителям других общественных организаций области. Также он подчеркнул, что проведение Единой недели приема граждан, приуроченной к 18 -летию партии — уникальная возможность всем жителям региона напрямую обратиться за помощью к представителям законодательной и исполнительной власти.

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