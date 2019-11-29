Клинцовские коммунальщики получили новую спецтехнику

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил ключи от новой спецтехники руководителям коммунальных предприятий Клинцов. За последний год Клинцовская городская администрация приобрела 8 единиц спецтехники на общую сумму около 25 млн рублей. 29 ноября вручили ключи от четырех единиц спецтехники: двух тракторов «Беларус», автогрейдера ГС-14.02, предназначенных для муниципального унитарного предприятия «Торговые ряды», экскаватора ЕК 18.20 - для муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» на общую сумму более 16 млн рублей.

- Вручение техники коммунальным предприятиям - знаковое событие в жизни вашего города, - сказал в приветственном слове губернатор Александр Богомаз. - Сегодня хорошее событие. По просьбе вашего депутата - заместителя председателя Брянской областной Думы Виталия Беляя - были выделены деньги на покупку спецтехники для ваших коммунальных предприятий, которые занимаются уборкой, ремонтом. И сегодня мы вручим ключи, чтобы ваш город стал еще краше, был чистым и благоустроенным. Я вас поздравляю с этим знаковым событием. Огромное спасибо всем вам за работу! Все, что сегодня делается на Брянской земле, невозможно сделать без жителей.

Ключи от спецтехники руководителям МУП «Торговые ряды» Валерию Сычеву и МУП «ВКХ г. Клинцы» Анатолию Жуку вручили губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй и депутат Государственной Думы ФС РФ Валентин Суббот.

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