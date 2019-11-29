«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершили пилотный образовательный проект для студентов по основам цифровой трансформации

Не имеющий аналогов в России информационный курс лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», представленный энергетиками «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в вузах 20 регионов страны вызвал большой интерес учащихся и преподавателей. В пилотном проекте крупнейших электросетевых компаний страны приняли участие более 1500 слушателей.

В рамках курса из девяти лекций, которые ведущие эксперты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» читали в вузах на протяжении всего ноября, студенты получили уникальную возможность ознакомиться с проектами первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса на территории присутствия компаний, узнать из «первых уст» о специфике функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе, подробно разобрать основные направления цифровизации и применяемые технологии, получить представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике. На лекциях ребятам подробно объяснили принципы работы Единого Центра управления сетями и системы диагностики линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказали о современных средства связи и системах накопления электроэнергии, показали приборы интеллектуального учета электроэнергии и другие современные технологии. В общей сложности эксперты компаний провели в регионах 180 лекций.

В ряде регионов, где проходили лекции, для их участников были организованы экскурсии на самые современные энергообъекты: городские диспетчерские пункты, Единые центры управления сетями, цифровые подстанции. В ходе экскурсий студенты смогли по-новому взглянуть на электроэнергетику, понять какой она будет в будущем.

«Мы довольны результатами информационного курса. Считаю, что это начинание нужно продолжать и максимально расширять наше взаимодействие с ведущими высшими заведениями страны. После окончания обучения в вузах, ребята придут работать в энергетику, в том числе и в одно из подразделений нашей компании, а значит они должны быть в курсе самой актуальной информации, ориентироваться в новейших тенденциях, иметь целостную картину цифровой трансформации электросетевого комплекса. Уверен, вместе с руководством вузов мы сможем решить серьезную задачу по подготовке настоящих профессионалов, способных эффективно работать с новейшими технологиями, оборудованием и программным обеспечением», - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Важно отметить, что образовательный проект энергетиков нашел поддержку среди руководства и преподавателей высших учебных заведений. По мнению Александра Нахабова, заместителя начальника отделения ядерной физики и технологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ: «Образовательный спецкурс по цифровизации электросетевого комплекса – полезный проект. Он вызвал интерес как у преподавателей, так и у студентов. Есть идеи совместной научной работы с коллегами из Калугаэнерго в этой сфере. Кроме того, планируем дальнейшее сотрудничество: обсуждается возможность открытия на базе нашего вуза электроэнергетической специальности».

«Считаю, что информационный курс по цифровизации пошел исключительно на пользу студентам нашего вуза профильного факультета. «Россети» – крупнейшая в России и мире энергетическая компания, идущая в ногу со временем. И чтобы работать в такой компании, молодые специалисты просто обязаны ориентироваться в мире цифровых технологий», - отметила Татьяна Васильева, руководитель направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» Рязанского радиотехнического университета.