2019-11-28T15:19:31+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» переключил на свои сети абонентов региональных провайдеров в Брянской области

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Оплату за услуги связи, оказанные до 1 декабря 2019 года, абонентам необходимо производить по старым реквизитам в адрес операторов.Оплату за услуги связи, оказанные до 1 декабря 2019 года, абонентам необходимо производить по старым реквизитам в адрес операторов.
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Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».

Павел Зеленин – директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Переход абонентов от региональных операторов в «Ростелеком» происходит на особых условиях: для пользователей никаких существенных изменений в тарифах не произойдет, никакой дополнительной платы взиматься не будет. Другими словами, абоненты смогут продолжать пользоваться услугами связи так же, как и делали это ранее. Но при этом для них открываются дополнительные возможности, которые они смогут получить уже как абоненты «Ростелекома». Это и мобильная связь с бесплатными звонками на все абонентские номера цифрового провайдера, и популярные сервисы «Видеонаблюдение», «Умный дом», а также цифровые продукты для бизнеса».

Оплату за услуги связи, оказанные до 1 декабря 2019 года, абонентам необходимо производить по старым реквизитам в адрес операторов. Оплату за услуги связи, оказанные с 1 декабря 2019 года, нужно будет производить по новым реквизитам (новому лицевому счету), указанным в квитанции за услуги связи, которая будет доставлена по адресу потребления услуг в январе 2020 года. Авансы и переплата за услуги связи, оказанные ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина», ООО «Новые Технологии», имеющиеся до 1 декабря 2019 года, будут зачислены на новые лицевые счета в «Ростелекоме».

Абоненты «Ростелекома» будут подключены к услугам по кредитной системе расчётов, т. е. сначала будут пользоваться услугами, а оплачивать их будут уже в следующем месяце. Оплатить услуги цифрового провайдера можно в отделениях Почты России, Сбербанка, посредством электронных платежей или в Центрах продаж и обслуживания компании.

Абоненты «Ростелекома» - физические лица могут получить консультации по вопросам обслуживания по телефонам в городе Брянске 72-13-31, 74-39-59 или бесплатному номеру горячей линии 8-800-450-0-150. Для абонентов - юридических лиц организована поддержка по номерам в городе Брянске 72-97-73, 72-97-33, 72-95-84, мобильному номеру 8-991-318-08-15 или бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

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