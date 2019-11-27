Студенты Брянского государственного аграрного университета посетили «БрянскЭлектро»

21 ноября в Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск была проведена экскурсия для студентов 3 курса Брянского государственного аграрного университета, обучающихся по направлениям «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

Данное мероприятие проводилась под руководством ведущего специалиста по подготовке персонала Павла Короткого. Будущие выпускники и сопровождающие их преподаватели посетили Центр управления сетями, Электротехническую лабораторию и Объединенный Советский РЭС.

Экскурсия началась с прохождения, обязательного для всех находящихся на территории предприятия, инструктажа по технике безопасности труда. Его провел ведущий специалист по ОТ службы производственного контроля и охраны труда Кирилл Беляков.

Далее все направились в уникальный для Брянской области Центр управления сетями. Там заместитель начальника Центра Андрей Локес показал будущим энергетикам, как организуется работа диспетчеров подразделения по управлению сетями в 24 из 27 районов г. Брянска и Брянской области. Студенты были впечатлены процессами функционирования электронного мнемощита, на который выведена схема электроснабжения города и областных центров. На него в реальном времени передаются параметры с телеметрии распределительных пунктов, отображаются сведения о выведенных в ремонт подстанциях и ЛЭП, информация о нахождении и перемещении спецтехники.

Технический директор – главный инженер Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск Татьяна Шульпенкова рассказала об уникальности Центра управления, об успехах в развитии сферы энергетического производства за последние 10 лет и подчеркнула, что

Предприятие всегда стремится не отставать от новых тенденций и повсеместно применяет новые материалы и технологии.

«У нас очень высококлассный, довольно молодой, коллектив. – рассказала Татьяна Васильевна. - Мы всегда приветствуем саморазвитие и стремление эффективно работать. Встречи на производственных объектах – хороший опыт для вас, как для будущих специалистов».

После посещения Центра управления сетями начальник электротехнической лаборатории Алексей Силаков продемонстрировал будущим энергетикам передвижную электротехническую лабораторию отечественного производства на базе автомобиля ГАЗ и рассказал об основных функциях передвижного комплекса лаборатории, необходимости испытания повышенным напряжением оборудования перед вводом в эксплуатацию, о технологиях поиска повреждений кабельных линий.

Затем место проведения экскурсии переместилось на территорию Объединенного Советского РЭС. Начальник подразделения Петр Филин представил студентам учебный полигон, смонтированный для обучения персонала, на котором установлены опоры ЛЭП ВЛЗ-6кВ с самонесущим изолированным проводом СИП-3 и опоры совместной подвески ВЛ и ВЛИ-0,4кВ.

Студентам было предложено пройти производственную практику в Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск.

В учебном классе с действующим оборудованием трансформаторной подстанции будущим энергетикам показали как работают масляный и вакуумный выключатели нагрузки и подробно описал их устройство.

Также студентам подробно рассказали о индивидуальных средствах защиты, используемых в электроустановках, порядке их применения и испытаний. Небывалый интерес вызвала тема цифровизации электроэнергетики, реализованные проекты и та работа, которая ведется при подготовке персонала Филиала.

Экскурсанты были впечатлены масштабом работ, производимых в подразделениях Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск. Руководство Брянского государственного аграрного университета, в лице преподавателя

Антона Никитина, выразило сотрудникам Филиала благодарность за проведенную экскурсию.

Студентам было предложено пройти производственную практику в Филиале ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, по результатам которой лучшим будет предоставлено рабочее место.

Практика проведения экскурсий в ООО «БрянскЭлектро» для будущих специалистов в области энергетики на этом не заканчивается. На следующий год уже запланированы несколько экскурсий для студентов Строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского и Брянского государственного аграрного университета.