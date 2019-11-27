Дешёвое топливо – дорогой ремонт

В смутные «девяностые годы» в Брянской области вблизи военного аэродрома были обнаружены глубинные залежи… авиационного керосина. Образовались они еще в советские времена, когда платить за задержку железнодорожных цистерн было дороже, чем за тонну-другую топлива. Керосин сливали прямо в овраг, он сквозь почву просачивался в подземные пустоты и там накапливался. Тогда предприимчивые местные жители освоили новый вид использования недр: стали рыть рядом с аэродромом колодцы, откачивать топливо и продавать его на трассе водителям. «Дальнобойщики» понимали, что за полцены хорошее горючее не купишь, но все равно экономили и заливали в баки суррогат. Больше всех, похоже, заработали на этой операции авторемонтные мастерские – топливо «местного разлива» быстро приводило в негодность форсунки, кольца, а то и весь двигатель.

В наше время топливная история повторяется уже с соляркой, украденной из нефтепродуктопроводов. На Брянщине, по трассе М3 «Украина», зафиксирован десяток случаев аварийных остановок «дальнобойщиков» из-за поломок двигателей. Большинство пострадавших водителей признаются, что покупали солярку с бензовозов или на модульных АЗС. Откуда на брянских трассах нелегальное горючее? СМИ постоянно пестрят информационными сообщениями полиции и суда. Вот одно из них: «В ходе мероприятий сотрудников УМВД России по Брянской области было установлено, что преступная группа осуществляла хищение нефтепродуктов через несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) около пос. Березовка Карачевского района Брянской области».

За совершение преступления суд назначил членам преступной группы наказания в виде лишения свободы на срок от четырех до пяти лет в колонии общего режима, а также штрафы от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей каждому.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что извлеченное из трубы топливо неоднократно загрязнялось при перевозке в баках с остатками мазута. Отмечались и такие случаи, когда продавцы «бодяжили» украденную солярку, чтобы извлечь дополнительную прибыль - разбавляли, смешивали с ядовитыми присадками. В итоге этих химических опытов покупатели дешевого суррогатного топлива расплачивались огромными суммами – десятки тысяч рублей уходили на капитальный ремонт двигателей. И если в случае заправки некачественным горючим на официальных АЗС автовладельцам можно рассчитывать на хоть какую-то компенсацию, то при "выгодных" покупках топлива с подпольного бензовоза можно только получить уголовное наказание за «приобретение добытого преступным путём» или проще говоря - за скупку краденного.

Нелегальное топливо разрушает детали автомобилей.

История карачевских врезчиков закончилась оглашением обвинительного приговора и реальными сроками наказания для подсудимых. Но сколько еще таких умельцев продолжает разгуливать на свободе? Как долго будет процветать их преступный промысел? И сколько еще пострадавших владельцев автотранспорта будет проклинать тот день и тот час, когда польстившись на дешевое топливо, залили суррогат в бензобак? Все эти вопросы останутся без ответа до тех пор, пока в стране не заработает действенная система противодействия топливным преступлениям - в регионах наконец-то появятся специальные подразделения по борьбе с нефтеворами, а каждый случай криминальной врезки будет не только расследован, но и доведен до суда, на котором преступники получат реальные сроки по заслугам.

Пока, к сожалению, фразу из популярной кинокомедии - «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» - могут выкрикивать осужденные по многим делам, связанным с хищением нефти и нефтепродуктов. Многомиллионный ущерб, угроза экологической катастрофы, тщательно спланированные групповые преступления… и 2-3 года лишения свободы, как за кражу кошелька или мелкое хулиганство. Такая «гуманность» судов дорого обходится обществу. Чувствуя свою безнаказанность, преступники создают более изощренные схемы хищения, а на трассах появляются новые точки продажи контрафактного топлива.