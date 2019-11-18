Около трех тысяч брянцев живут с ВИЧ-инфекцией

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Брянской области пройдет акция «Стоп СПИД».

По словам медиков из областного центра профилактики СПИДа, всего в регионе с ВИЧ-инфекцией живут 2982 человека, из них у 226 - болезнь выявили в этом году.

Брянская область относится к числу регионов, наименее пораженных ВИЧ-инфекцией. Число больных в 2,9 раза ниже, чем в среднем по России. Но в Сельцо, Клинцы, Клинцовском, Дубровском, Жуковском, Дятьковском районах пораженность населения превышает среднеобластной показатель.

Чаще всего брянцы заражаются через незащищенные сексуальные контакты - 61,7% случаев.

Жителям области предложили бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию в центре профилактики СПИДа или в поликлинике по месту жительства.

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