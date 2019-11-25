Развитие брянского образования и национальные проекты

Говоря о реализации национальных проектов в отрасли образования, обычно имеется в виду создание дополнительных мест в школах и детсадах. Как в Брянске решается этот вопрос, и какие ближайшие планы?

- Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях связано в большей степени с реализацией национального проекта «Демография», который тесно переплетается с проектом «Образование». Хочу отметить, что демографическая политика даёт свой эффект. Из года в год количество учащихся у нас увеличивается. Кроме того, качество самих образовательных организаций становится выше. До последнего времени большое количество ребят учились во вторую, а иногда и в третью смену. Разумеется, в таких условиях непросто получить качественное образование. Именно поэтому на уровне президента России, глав регионов и муниципалитетов был поднят вопрос о переводе всех детей на обучение в одну смену. Национальный проект «Образование» подразумевает, что к 2024 году мы должны реализовать все поставленные задачи.

Решаются задачи по строительству новых образовательных организаций в микрорайонах с интенсивной застройкой. У нас это район старого аэропорта. Там к 1 сентября 2020 года будет завершено строительство и введена в эксплуатацию современная школа. Ребята будут обучаться с помощью новых компьютерных технологий.

Разработана проектно-сметная документация по строительству второй такой школы в четвертом микрорайоне, которая даст возможность разгрузить гимназию №6. Дети там тоже будут учиться в одну смену.

Благодаря национальному проекту «Образование», вниманию к нему губернатора Александра Богомаза, главы города Марины Дбар и главы городской администрации Александра Макарова идет работа по модернизации школ, построенных раньше. Поступает новое оборудование, компьютерная техника, учебная литература. Это дает возможность ребятам и в старых школах получать качественное образование, готовиться и успешно проходить итоговую аттестацию.

Национальные проекты предусматривают удовлетворение потребностей и в дошкольном образовании. Сегодня поставлена задача — обеспечить места в детских садах для детей от полутора лет. К концу года в Брянске будут открыты два детских сада с ясельными группами. С этой же целью строятся шесть пристроек.

В национальные проекты входят много целевых программ, в том числе «Цифровая школа». Реализуется ли она в Брянске?

- Сразу оговорюсь, виртуальная школа и цифровая — это совершенно разные понятия. Виртуальная — это электронный дневник и электронный журнал. То есть мы уходим от бумажных к электронным носителям. Собственно «Цифровая школа» — это еще одно направление. В министерстве просвещения решается вопрос о разработке 36 образовательных комплектов. Они позволят создать образовательный ресурс с первого по одиннадцатый класс. Материалы будут соответствовать федеральному государственному стандарту. Учителя нашего региона работают творчески, на высоком профессиональном уровне, их уроки также будут использованы на новом интернет-ресурсе. Таким образом «Цифровая школа» позволит учителям, и методистам, детям и родителям войти на сайт и получить информацию по теме любого предмету. Причем, учитываться будет разная подготовка и разные возможности детей.

В этом вопросе очень важна техническая часть, которая касается региона и города. Необходимо создать полноценный доступ к этим материалам, то есть обеспечить школы скоростным интернетом, современной компьютерной, демонстративной техникой. С внедрением «Цифровой школы» учителя смогут строить урок на совершенно новом уровне.

В современной школе особое значение уделяется профессиональной ориентации. Сейчас есть установка на то, чтобы в детском саду малыши знакомились с профессиями, осваивали самые простые трудовые навыки. У нас развивается это направление?

- Практическая деятельность, является составной частью образования. Это предполагает, что ребенок должен учиться определенным навыкам начиная с детского сада и до школьного выпуска Дальше должно быть обучение в течение всей жизни. Мы должны подготовить к этому ребенка, чтобы став взрослым он мог быстро перестроиться под меняющиеся условия, которые складываются в следствии научно-технического прогресса.

Профориентационная работа как одно из направлений практической деятельности, дает возможность построить образовательный процесс таким образом, чтобы дети в детском саду на уровне игры знакомиться с профессиями, которые есть сегодня. В школе должны проводиться встречи с выдающимися людьми, экскурсии на предприятия. В свою очередь предприятия создают лаборатории, где старшеклассники могут попробовать свои силы. Так выпускникам будет легче решить, в какой вуз поступать.

Благодаря проекту «Образование» создаются условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Чтобы одаренные дети раскрыли таланты, у нас созданы кванториум, предуниверсарий, «Сириус». Внимание к предпрофильной, профориентационной подготовке стало импульсом для развития всей системы дополнительного образования.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».