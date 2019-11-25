На Международном форуме «Электрические сети» обсудят перспективы развития рынка систем накопления энергии

4 декабря, в Москве, на Международном форуме «Электрические сети» состоится панельная дискуссия «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».

В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич, Первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Центр» Александр Пилюгин, генеральный директор Saft LLC Дэвид Масгранжа, заместитель председателя правления ООО «УК «РОСНАНО» Юрий Удальцов, исполнительный директор Институт арктических технологий Московского физико-технического института (МФТИ) Юрий Васильев, Генеральный директор ООО «Хевел «Ритейл» Николай Попов.

Системы накопления – важная часть электроэнергетики нового технологического цикла. Прорывные технологии позволяют существенно повысить уровень энергоэффективности и открыть новые возможности для бизнеса и устойчивого развития отрасли, а также смежных областей.

Сегодня рынок систем накопления энергии развивается быстрыми темпами и условно разделяется на три сегмента: домашние, бизнес и сетевые решения. Современные технологии, увеличенные объемы хранения энергии и повышающийся уровень безопасности открывают новые возможности для энергосистемы.

«Развитие систем накопления энергии может существенно повысить эффективность работы электроэнергетической отрасли, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Например, генерация может оптимизировать режимы работы оборудования, распределительные сети — загрузку центров питания, а потребители — расход электроэнергии, при этом сохраняя ее для будущего использования. Сегодня многие страны реализуют пилотные проекты по применению СНЭ в электрических сетях. В России рынок систем накопления энергии формируется – разрабатываются новые технологии», – прокомментировал перспективы применения таких систем Юрий Маневич.

Участники панельной дискуссии обсудят, какое место должно занять применение систем накопления энергии в электрических сетях, каковы потенциальные преимущества и возможные проблемы их использования, а также, смогут ли новые технологии изменить центральную систему энергоснабжения.

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.

В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.