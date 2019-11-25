В Брянскэнерго прошел День охраны труда

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошел очередной День охраны труда (ОТ). Он организован в целях предупреждения производственного травматизма, повышения культуры производства, оперативного выявления и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда на энергопредприятии.

Комиссия, в которую вошли руководители Брянскэнерго, проверила укомплектованность бригад средствами защиты, приспособлениями и инструментом, спецодеждой и спецобувью, аптечками доврачебной помощи. Члены комиссии также проконтролировали своевременность проведения проверки знаний персонала, их предэкзаменационной подготовки и оформление соответствующих документов, а также порядок их хранения. Был проверен порядок складирования и хранения лакокрасочных материалов и отработанных конденсаторов.

Особое внимание при проведении Дня ОТ было уделено организации проверок рабочих мест, а также эксплуатации производственных зданий и сооружений, санитарному состоянию производственных и административно – бытовых помещений районов электрических сетей филиала и подстанций: подъездам к ним и прилегающим территориям.

Дни охраны труда проводятся ежемесячно с целью улучшения состояния охраны труда в структурных подразделениях предприятия.