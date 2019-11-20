«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей

19 ноября 2019 года компания «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра») осуществила размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 в форме конкурса по определению ставки купона. Выпуск был осуществлён в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,95% годовых. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также со стороны институциональных инвесторов. Повышенный спрос на выпуск позволил дважды снизить ориентир по ставке купона, в результате чего «Россети Центр» установили ставку купона на уровне 6,85% годовых.

«Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести третье размещение выпусков облигаций дочерних компаний, учитывая положительный опыт предыдущих размещений «Россети Московский регион», «Россети Урала». Однако в данном случае мы не использовали стандартно практикуемую форму определения ставки купона, применяемой большинством корпоративных заемщиков – букбилдинг, а провели аукцион. Это обеспечило нам работу непосредственно с рынком и институциональными инвесторами, что способствовало осуществлению полноценного рыночного размещения и достижению превосходного результата», - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.

Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.

«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это минимальный уровень купона для «Россети Центр» за всю историю заимствований на локальном долговом рынке. В результате сделки удалось превзойти успешный результат прошлогоднего размещения и обновить исторический уровень ставки публичных заимствований компании, снизив ставку купона на 0,10% годовых», - отметил Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский.

Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.