2019-11-21T15:48:01+03:00
Ростелеком

Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапаКонкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа
Изменить размер текста:

Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

«Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу “Ростелекома” поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри», — отметила директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях:

· печатная пресса;

· радио и телевидение;

· интернет-СМИ и информационные агентства;

· социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

«Мы очень рады снова поддержать “Ростелеком” в этом творческом проекте. Впервые мы стали партнером конкурса в 2017 году и решили возобновить сотрудничество в этом же направлении после интереснейшего прошлого опыта. Тогда нам удалось заинтересовать сообщество журналистов и блогеров и мотивировать их на написание не только высокопрофессиональных, но и креативных материалов в отрасли, в которой не так просто быть нестандартным. Для нас важно, чтобы телекоммуникационный рынок и рынок ИТ отрасли в России активно и качественно развивался, а такие мероприятия, безусловно, способствуют популяризации новых технологий. Мы хотим найти и поддержать свежие умы, готовые доступно и интересно

рассказывать об инновационных технологических решениях. Поэтому мы будем с интересом наблюдать за тем, как проявят себя участники в этом году. Искренне желаем всем удачи!», — сказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В жюри федерального этапа вошли:

Ирина Ли — руководитель направления «Цифровая экономика» ИА ТАСС;

Юлия Кривошапко — обозреватель «Российской газеты»;

Ольга Левкова — PR-директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы»;

Игорь Ляпунов — вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»;

Кира Кирюхина — директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске работникам предприятия задолжали 1,6 миллиона рублей
В Почепском районе и Сельцо построят мосты
После несчастного случая на брянском заводе погибла сотрудница
В Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов
В Клинцах под колеса иномарки угодил 13-летний школьник
В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ
Брянский самбист Виктор Осипенко стал бронзовым призером кубка России
В Бежице 22 ноября ограничат движение и парковку
На трассе под Выгоничами столкнулись две легковушки: пострадал 11-летний ребенок
Для брянских автомобилистов медсправка подорожает с февраля
Вопрос обеспечения региона медицинскими кадрами под личным контролем губернатора
В Брянске задержали мужчин, укравших дорожный знак
В Брянске прошел международный форум по социальному проектированию в НКО
В Комаричском районе воры разобрали железнодорожные пути к сахарному заводу
В Брянске задержали пассажирку украинского поезда с 30 канарейками
Жителя Дубровского района будут судить за убийство таксиста и кражу
Директора брянского лицея №27 накажут за поборы
Руководителем брянских молодогвардейцев временно стала Екатерина Щерба
Из-за ДТП образовалась большая пробка под Брянском
В Брянской области ищут пропавшего Павла Пономарева
22 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсада в Фокинском районе
Авиарейсы из Брянска в Турцию стартуют 20 мая
В Брянской области увеличат пособия родителям и вдовам военнослужащих
В Брянске на 10 дней перекроют движение на улице Металлистов
В Брянске хотят увековечить память трех врачей
Брянских железнодорожников возглавил Марат Шайдуллин
До конца года в Брянске появится 1380 дополнительных мест в детских садах