Брянскэнерго внедряет в Брянском районе цифровые технологии

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» продолжает работы по реализации пилотного проекта «Цифровой РЭС» на базе Брянского района электрических сетей (РЭС), запланированные к выполнению в 2019 году.

В настоящее время в рамках проекта смонтированы 19 реклоузеров. До конца текущего года в Брянском районе энергетики установят в распределительной сети ещё 8 реклоузеров. Всего в рамках реализации пилотного проекта по цифровизации Брянском РЭС запланирована установка 27 реклоузеров, 20 управляемых разъединителей и 20 комплектов ИКЗ. Это интеллектуальное оборудование в случае возникновения аварийных ситуаций позволит мгновенно выделить поврежденный участок сети, резервировать большую часть нагрузки, сегментировать электрическую сеть, определять поврежденные участки и производить переключения в удаленном автоматическом режиме. В конечном итоге это положительным образом скажется на сокращении времени ликвидации технологических нарушений.

Также в Брянском РЭС внедряется комплексная система энергомониторинга. На данный момент смонтировано более 30 систем учёта и передачи данных на ТП с возможностью передачи параметров сети 0,4 кВ, показаний и сигнализации на открытие дверей РУ. До конца года будет установлено еще более 250 таких приборов учета.

Цифровые технологии, внедряемые в электросетевом хозяйстве Брянского района, позволят повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить время реагирования на аварийные ситуации, снизить потери электрической энергии в сетях.