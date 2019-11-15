2019-11-15T16:11:09+03:00
Общество

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
В Брянске потребление 4G траффика абонентами Билайн за год увеличилось на 34%.В Брянске потребление 4G траффика абонентами Билайн за год увеличилось на 34%.
Изменить размер текста:

Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети в регионах России, включая Брянск. Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. В Брянске за год (с сентября 2018 по сентябрь 2019) сеть 4G увеличилась на 39% на 90% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть (модернизация завершена в 25 филиалах, работы продолжаются на 52 территориях). В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. В Брянске потребление 4G трафика абонентами Билайн за год увеличилось на 34%.

Билайн готовит инфраструктуру к внедрению нового стандарта связи 5G: в Москве на всей сети активированы стандарты NB-IoT (NarrowBandInternetofThings) и LTE Cat-M, в которых могут работать десятки миллионов умных устройств и доступны сервисы интернета вещей. В пилотной зоне 5G, созданной осенью в Лужниках, работает тестовый фрагмент сети нового поколения, и максимальная скорость на одно абонентское устройство достигает 3,3 Гбит/сек.

- Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли, - прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.- Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку
В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны
Брянский краеведческий музей получил диплом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме
В Унече могут построить новую школу
Музеи Брянской области войдут в национальные туристические маршруты
В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление
Брянская самбистка Елена Зайкина стала мастером спорта международного класса
Спуск в овраге Нижний Судок в Брянске осветят
В Брянске на улице Калинина иномарка протаранила забор
Брянский губернатор посетил Клинцовский кафедральный собор
В Брянске заканчивают прокладывать ливневку на переулке Пилотов
В Брянской области на два дня закрою два железнодорожных переезда
В Клинцах после ремонта открыли обновленный сквер имени Николая Щорса
Пластик отдельно, макулатура отдельно: 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки
В следующем году из Брянска можно будет улететь в Казань и Минеральные Воды
Новым главой администрации города Сельцо стал Игорь Васюков
В Брянске рассказали о первом в городе кинотеатре
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе, в котором сбили 11-летнего школьника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил губернатора Александра Богомаза за гостеприимство
В Брянске открылась выставка «Есть в России такие места…»
В Брянске столкнулись легковушка и маршрутка: пострадали три человека
Контроль за работами по программе инициативного бюджетирования
В Брянске владельцев маршруток №246 и №34 оштрафовали за нарушения
В Брянске на улице Металлистов перекроют движение
Чиновников заставят убрать свалку по пути к детскому на улице Донбасской в Брянске
В Брянске на выезде из Володарского района столкнулись две легковушки и маршрутка