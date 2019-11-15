Во сколько брянцам обойдется билет на поезд до Крыма

В ноябре стартовали продажи билетов на поезда Крыма. Доехать до полуострова можно пока только из Санкт-Петербурга или Москвы. Из северной столицы поезда прибывают в Севастополь. Из Москвы - в Симферополь.

Во сколько же брянцам обойдется железнодорожный билет до Крыма?

Итак, из Москвы первый поезд отправится в рейс до Симферополя 24 декабря. Самые дешевые билеты на него обойдутся пассажирам от 2,9 тысячи рублей в купе и от 9,9 тысячи рублей за место в СВ. Время в пути составит 33 часа. Все вагоны – двухэтажные.

Но до столицы еще тоже нужно добраться. Из Брянска в Москву поездка обойдется минимум в 567 рублей, это если ехать на поезде. Билет на самолет до столицы обойдется в 1,5 тысячи рублей. Поездка в Москву займет от 1,5 до 6 часов, в зависимости от выбранного транспорта.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь первый поезд поедет на день раньше - 23 декабря. Плацкарт будет стоить от 3,5 тысячи рублей, купе - от 3,9 тысячи рублей. Время в пути составит аж 43,5 часа. Из Брянска до северной столицы добираться от 2 до 19 часов. Билеты будут стоить около 2- 6 тысяч рублей. Такой долгий путь до полуострова подойдет разве что аэрофобам.

Получается, самая дешевая поездка в Крым на поезде обойдется жителю Брянщины примерно в 3,5 тысячи рублей через Москву. Или 5,5 тысячи рублей через Санкт-Петербург.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».