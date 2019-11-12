Безопасный отопительный сезон

Дни теплой осени в Брянской области подходят к концу, впереди осенне-зимний период – период повышенной опасности и особой ответственности. А значит, самое время провести техническое обслуживание газовых плит, проточных и емкостных водонагревателей. Ведь в холодное время года газовое оборудование используется максимально интенсивно.

Как подготовить газовое оборудование к отопительному сезону?

К сожалению, не все жители региона осознают, насколько опасно невнимательное отношение к газу. Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» рекомендуют тем, кто еще не заключил договор на регулярное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования cо специализированной организацией, сделать это как можно скорее. Обеспечьте безопасность себе и своим близким!

Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, где своевременно проведено техническое обслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.

Как часто нужно проводить техническое обслуживание?

Все потребители природного газа в соответствии с «Правилами пользования газом» обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию внутридомовых и внутриквартирных газопроводов и газового оборудования. Для чего необходимо заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования со специализированными организациями и обеспечивать допуск специалистов для его проведения.

Специалисты проводят техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов один раз в год. Отметим, что даже новые газовые приборы (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования») нужно обслуживать не реже одного раза в год независимо от гарантийного срока.

Главная задача специалистов, производящих техническое обслуживание, во время ТО: убедиться, что все оборудование в квартире или в доме исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания, проверить наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах и т. д.

Специалисты проводят техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов один раз в год.

Во время проведения ТО специалист должен:

• осмотреть внутриквартирное газовое оборудование на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

• визуально проверить наличие свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

• осмотреть газопровод на предмет состояния окраски и креплений;

• проверить герметичность соединений и отключающих устройств;

• произвести разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

• проверить работоспособность устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладку и регулировку;

• провести регулировку процесса сжигания газа;

• проверить наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с дымовым каналом;

• провести инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Что ждет потребителя, который не заключил договор на техническое обслуживание газового оборудования?

В соответствии с действующим законодательством отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования, отказ в допуске специалистам для проведения работ по техническому обслуживанию газовых приборов или вовсе уклонение от проверки является одним из оснований для приостановления газоснабжения в квартире или частном доме.

С начала 2019 года компания «Газпром газораспределение Брянск» направила более 24 тыс. писем, уведомлений собственникам, которые долгое время уклоняются от заключения договора и проведения технического обслуживания газового оборудования.

С июля этого года газоснабжение приостановлено в более 30 частных домовладениях. При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на абонента, что на деле может оказаться гораздо дороже стоимости ТО ВДГО, которая составляет порядка 1600 рублей (в зависимости от вида и количества установленного газоиспользующего оборудования).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ НАИЗУСТЬ!

Соблюдение элементарных правил газовой безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье:

• Многие жители отапливают свои квартиры газом – зажигают конфорки, закрывают плотно окна, заклеивают вентиляционные каналы. Это недопустимо! Пользоваться газовым оборудованием можно только при открытой форточке.

• Перед включением газовых приборов проверьте тягу.

• Открывайте форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами.

• Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой.

• Не закрывайте решетку вентиляционного канала.

• Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.

• Своевременно проводите техническое обслуживание газового оборудования.

• Регулярное проведение технического обслуживания газовых приборов сделает использование газа безопасным!

«Газпром газораспределение Брянск» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ.

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