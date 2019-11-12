Директор Брянскэнерго Александр Косарим провел встречу с членами студенческого энергетического отряда «Синергия - 32»

Заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим провел встречу с членами студенческого энергетического отряда «Синергия 32», которые несли трудовую вахту на энергообъектах филиала летом 2019 года. Он поздравил ребят с высокими результатами, достигнутыми в корпоративных конкурсах в рамках закрытия десятого трудового сезона студенческих отрядов Группы компаний «Россети» во Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященном празднованию 60-летия движения студенческих отрядов Российской Федерации. Мероприятие прошло в Москве в конце октября.

Творческие работы членов СЭО Брянскэнерго отмечены следующими дипломами: в конкурсах «АРТ-объект» (макет подстанции 110/10 кВ и фрагмент населенного пункта), «Каска» (проект «Электромонтёр несёт людям свет») и «Творческий фестиваль» - 2 место. В конкурсе статей член СЭО «Синергия 32», студентка филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске Елизавета Протасова заняла третье место. Третью ступень победного пьедестала также заняли бойцы СЭО Брянскэнерго в конкурсе профессионального мастерства, который проводился среди энергетических отрядов ГК «Россети» впервые. В общем зачете СЭО Брянскэнерго «Синергия 32» стал четвертым.

В ходе встречи со студентами Александр Косарим дал положительную оценку их работе на энергообъектах филиала в летний период, отметил высокую степень ответственности и желание постигать азы энергетических профессий на практике. Он поблагодарил членов СЭО за достойный уровень конкурсных работ, которые они представляли в творческих конкурсах в рамках закрытия десятого трудового сезона студенческих отрядов ГК «Россети. Особую благодарность директор выразил бойцам СЭО за высокий профессионализм, продемонстрированный при прохождении этапов конкурса профессионального мастерства. Александр Иванович отметил положительную динамику студотрядовского движения в профориентационной работе: многие студенты СЭО, в прежние годы несшие трудовую вахту в Брянскэнерго, сегодня являются сотрудниками филиала.

Директор Брянскэнерго вручил членам «Синергия 32» благодарственные письма. Ребята поблагодарили его за возможность в реальности «окунуться» в тонкости энергетических профессий и получить первый трудовой опыт.

На мероприятии также присутствовала Председатель Правления Брянского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Наталья Астафьева, отметившая немалый вклад Брянскэнерго в возрождение студотрядовского движения в Брянской области.