Главой Брянской городской администрации вновь стал Александр Макаров
Так решили депутаты горсовета
Александр Макаров руководит администрацией Брянска с 2015 года.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Мэром Брянска вновь стал Александр Макаров. Такое решение приняли депутаты на заседании горсовета, которое прошло в пятницу, 8 ноября. За бывшего руководителя города проголосовали большинство народных избранников.
Напомним, в сентябре после выборов в горсовет глава администрации по закону подал в отставку. До сегодняшнего дня Александр Макаров возглавлял мэрию с приставкой "и.о."
Напомним, Александр Макаров руководил Брянском с декабря 2015 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU