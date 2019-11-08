Главой Брянской городской администрации вновь стал Александр Макаров

Мэром Брянска вновь стал Александр Макаров. Такое решение приняли депутаты на заседании горсовета, которое прошло в пятницу, 8 ноября. За бывшего руководителя города проголосовали большинство народных избранников.

Напомним, в сентябре после выборов в горсовет глава администрации по закону подал в отставку. До сегодняшнего дня Александр Макаров возглавлял мэрию с приставкой "и.о."

Напомним, Александр Макаров руководил Брянском с декабря 2015 года.

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