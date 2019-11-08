2019-11-08T13:29:45+03:00
Общество

Главой Брянской городской администрации вновь стал Александр Макаров

Так решили депутаты горсовета
Мария Дедкова
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Александр Макаров руководит администрацией Брянска с 2015 года.Александр Макаров руководит администрацией Брянска с 2015 года.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Мэром Брянска вновь стал Александр Макаров. Такое решение приняли депутаты на заседании горсовета, которое прошло в пятницу, 8 ноября. За бывшего руководителя города проголосовали большинство народных избранников.

Напомним, в сентябре после выборов в горсовет глава администрации по закону подал в отставку. До сегодняшнего дня Александр Макаров возглавлял мэрию с приставкой "и.о."

Напомним, Александр Макаров руководил Брянском с декабря 2015 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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