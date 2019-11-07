2019-11-07T16:38:45+03:00
Происшествия

13 брянских школьников вернулись домой после ЧП в поезде из Кисловодска

31 ребенок остается в московской больнице
Мария Дедкова
Поделиться:
В больнице ребят обследуют.В больнице ребят обследуют.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

31 брянский школьник отравился на курорте в Кисловодске. Ребята почувствовали себя плохо, когда возвращались домой на поезде Владикавказ - Москва.

- Ребята с середины октября отдыхали в кисловодском санатории "Смена", - пояснила корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области Наталья Турлакова. - 5 ноября у них был запланирован отъезд. Утром 6 ноября сначала восемь ребят пожаловались на недомогание. К вечеру похожие симптомы появились еще у 21 ребенка. По приезду в Москву 7 ноября 31 школьника госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу №1 города Москвы. Здесь ребята пройдут полное обследование.

В медучреждении со школьниками остались сопровождающие. А 13 детей, которые чувствуют себя хорошо, вернулись сегодня в Брянск.

В департаменте образования Брянской области заявили, что следят за ситуацией и держат ее на контроле. Напомним, по факту случившегося в Московском межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК завели уголовное дело. Его расследование продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
8 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсадов
В Брянске проводят проверку по факту гибели ястребов
В Брянске на улице Менжинского рухнул столб
В Брянске на старом аэропорту строители нашли 50-килограммовую бомбу времен войны
В Брянске открылась «горячая линия» по вопросу поборов в школах и детсадах
Чистота спасет мир
В Брянске увековечили память полковника милиции Глеба Щелкунова
Ольга Баталина: «В Брянской области видно доверие людей к действующей власти и партии»
В Брянске проходит конференции регионального отделения партии «Единая Россия»
В борьбе на должность мэра Брянска осталось трое кандидатов
В Жуковке начала работу сессия Брянской областной педагогической школы
Гости музея БМЗ приобщились к искусству театра
29 брянских школьников госпитализировали с отравлением после отдыха в Минеральных Водах
Брянскую фабрику по производству мороженного признали банкротом
В Брянске отличившимся росгвардейцам вручили награды от губернатора
Наставник брянского «Динамо» вновь стал лучшим тренером месяца
За осень в Брянской области посадили 180 тысяч деревьев
В Брянске выбирают подрядчика для строительства бассейна в Фокинском районе
В Брянске на улице Камозина насмерть сбили пенсионерку