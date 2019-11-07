13 брянских школьников вернулись домой после ЧП в поезде из Кисловодска

31 брянский школьник отравился на курорте в Кисловодске. Ребята почувствовали себя плохо, когда возвращались домой на поезде Владикавказ - Москва.

- Ребята с середины октября отдыхали в кисловодском санатории "Смена", - пояснила корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" начальник отдела развития специальных учреждений, воспитательной работы и оздоровления детей департамента образования и науки Брянской области Наталья Турлакова. - 5 ноября у них был запланирован отъезд. Утром 6 ноября сначала восемь ребят пожаловались на недомогание. К вечеру похожие симптомы появились еще у 21 ребенка. По приезду в Москву 7 ноября 31 школьника госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу №1 города Москвы. Здесь ребята пройдут полное обследование.

В медучреждении со школьниками остались сопровождающие. А 13 детей, которые чувствуют себя хорошо, вернулись сегодня в Брянск.

В департаменте образования Брянской области заявили, что следят за ситуацией и держат ее на контроле. Напомним, по факту случившегося в Московском межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК завели уголовное дело. Его расследование продолжается.

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